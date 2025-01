A Cuneo l'incontro "zero" degli Stati Generali dell'Abitare

Si sono aperti ufficialmente oggi (giovedì 23 gennaio) con l’incontro “zero” del tavolo di lavoro sul tema della casa e dell’abitare, i lavori dell’organo organizzato e promosso dal Comune di Cuneo. L’incontro si è tenuto a partire dalle 14 nell’auditorium dello spazio Varco di via Carlo Pascal.

L’iniziativa intende essere l’avvio di un percorso di co-programmazione partecipato, per raccogliere bisogni, punti di vista, spunti e sollecitazioni dal territorio e analizzare le diverse dimensioni coinvolte (destinatari, modalità abitative, servizi). Chiarite le necessità, gli obiettivi e gli ambiti di intervento, si potrà così arrivare alla co-progettazione di interventi, servizi, strumenti abitativi e modelli, che compongano per Cuneo politiche abitative innovative e modelli dell’abitare a prova di futuro, in funzione dei diversi bisogni che stanno emergendo.

L’incontro ha visto riunirsi tutti gli attori interessati, singoli cittadini, associazioni, cooperative, enti sensibili ai temi dell’abitare, perché titolari di patrimonio immobiliare, o interessati a concorrere alla realizzazione di nuove pratiche e sperimentazioni utili ad affrontare la crisi abitativa in atto.

Nel corso del pomeriggio sono intervenuti gli esperti di Labins, impresa sociale di Torino, e di KCity Rigenerazione Urbana di Milano, che hanno illustrato casi e buone pratiche possibilmente d’ispirazione. Hanno preso parola anche i rappresentati della Compagnia di San Paolo (Simona Sordo e Nicla Dattomo).