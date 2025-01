"Conoscere le Amministrazioni Locali": conclusa a Fossano la seconda edizione del ciclo d'incontri

Con dodici lezioni in tre mesi, è giunto al termine il ciclo d’incontri di formazione 2024/2025 organizzati dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A. che si è svolto in orario pre-serale al C.F.P. Cebano-Monregalese nella sede di Fossano, con possibilità di frequenza anche online. Il corso è stato patrocinato dalla Provincia di Cuneo e l’hanno frequentato complessivamente oltre trenta persone tra cittadini interessati ed amministratori in carica. Gli argomenti affrontati hanno toccato molti aspetti, almeno i principali, che illustrano i meccanismi e la struttura di un ente comunale, partendo dall’ordinamento, organismi, funzioni, gli atti, il bilancio, la trasparenza e partecipazione dei cittadini fino al momento elettorale ed il ruolo della comunicazione in un mandato. Nella seconda parte si sono poi approfonditi temi di gestione amministrativa, come i contratti pubblici, l’urbanistica, il processo di digitalizzazione, i servizi locali e alla persona, i bandi di finanziamento ed europrogettazione, per concludere con un incontro dedicato alla leadership e gestione del gruppo attraverso un laboratorio. Tutto questo con docenti altamente qualificati: funzionari e professionisti del settore che quotidianamente lavorano con o nell'ambito dell'amministrazione locale.

«Arrivati alla fine di questa seconda edizione, ci possiamo ritenere soddisfatti della buona partecipazione nuovamente riscontrata, nella speranza di essere riusciti ad offrire ai frequentanti l'opportunità di acquisire competenze chiave per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo di un ente locale, per chi è già amministratore, ed avvicinare alla vita amministrativa coloro che non lo sono». Commenta Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A «Uno degli obiettivi della nostra Associazione è quello di sensibilizzare ai meccanismi di gestione della "cosa pubblica", oltre ad organizzare momenti di formazione e confronto con funzionari e consulenti professionisti del mondo amministrativo. In questi due anni il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali” si è dimostrato essere un valido strumento per raggiungerlo e, perciò, ci attiveremo per continuare nell’offerta di iniziative simili e/o complementari. Intanto voglio rinnovare i ringraziamenti a tutto lo staff del C.F.P Cebano-Monregalese, alla Provincia di Cuneo ed alle Fondazioni C.R. Torino, C.R. Cuneo e C.R. Fossano per il prezioso supporto».

Aggiunge Cristina Ballario, Direttrice della sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese: «La seconda edizione “Conoscere le Amministrazioni Locali” - per la prima volta al C.F.P. Cebano Monregalese di Fossano - è stata veramente un successo! Al corso hanno partecipato in modo attivo e propositivo più di trenta amministratori “novelli” ed esperti, che hanno saputo apprezzare la formazione - tenuta da Docenti qualificati - come momento di confronto tra loro, di apprendimento e di approfondimento su tematiche concernenti il funzionamento della “macchina comunale”. Al termine della serata, i partecipanti sono stati invitati a rispondere ad un questionario di gradimento in cui hanno evidenziato l’interesse a proseguire nel percorso formativo proponendo l’approfondimento di alcuni argomenti trattati o di affrontarne altri nuovi. Da parte mia e di tutto lo staff del CFP va un sentito ringraziamento ad AISPA e alla Presidente Serena Gasco, per l’impegno, l’organizzazione e il coordinamento di questo evento formativo.»