Consorzio Monviso Solidale: votati all'unanimità il Piano programma e il Bilancio di previsione 2025-2027

Nel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio, presso la Sala «Daniela Vineis» di via Vittime di Brescia 3 a Saluzzo, si è tenuta la prima Assemblea ordinaria del 2025 convocata dagli organi preposti del Consorzio Monviso Solidale.

Due gli argomenti all'ordine del giorno: l'approvazione del Piano programma 2025-2027 e quella del Bilancio di previsione per il medesimo triennio.

Poche ore prima, la riunione della Prima Commissione Assembleare aveva già avuto modo di discutere del bilancio e delle priorità strategiche nei servizi che saranno erogati dal Consorzio, così come da delibera dell'Assemblea n. 10 del 9 giugno 2015 e n. 12 del 25 luglio 2024.

Accanto ai rappresentanti di 29 amministrazioni comunali del territorio erano presenti la Presidentessa dell'Assemblea e sindaca di Piasco Stefania Dalmasso, la neo Presidentessa del Consiglio di Amministrazione Carla Giobergia, il direttore Enrico Giraudo (che nell'occasione ha svolto le veci di segretario in sostituzione di Paolo Mana, da poco andato in pensione) e il responsabile dell'Area amministrativa e contabile ragionier Giorgio Morra. Morra e Giraudo, in particolare, hanno illustrato agli amministratori le prossime sfide che il Consorzio dovrà affrontare nel triennio 2025-27.

Temi come il progressivo incremento della popolazione anziana – fenomeno peraltro registrabile sull'intero territorio nazionale già da qualche decennio; il necessario adeguamento dei servizi offerti dal Consorzio a favore delle persone con disabilità alla nuova normativa che entrerà a regime nel 2026 o, ancora, la delicata questione del fenomeno della violenza di genere e intra familiare (e quel che ciò comporta sulla vita dei minori che devono poter trovare nuove sistemazioni in strutture protette) rappresentano sfide complesse anche in termini di reperimento di risorse. E in questo quadro, l'incertezza previsionale in merito alle entrate da parte dell'Ente regionale o il ritardo dei versamenti di stanziamenti già accordati ma non ancora disponibili (per esempio i fondi PNRR) evidenziati in Assemblea da Morra nella presentazione del Bilancio di previsione dovranno essere tenuti nel dovuto conto nella programmazione degli interventi dell'Ente consortile nel prossimo futuro.

Dal canto suo Carla Giobergia ha colto l'occasione per ricordare ai presenti l'avvenuta elezione, nella giornata di mercoledì 15 gennaio, del vice Presidente del CdA nella persona di Alessandro Tribaudino, sindaco di Racconigi, che manterrà tale carica –secondo gli accordi presi in sede di nomina – fino al 30 giugno 2027, per essere poi sostituito da Claudia Abburà fino alla scadenza del mandato.

Sia il Piano programma sia il Bilancio di previsione, sottoposti a votazione, hanno ricevuto la totalità dei consensi dell'Assemblea, che ha mostrato anche in questa occasione, così com'era avvenuto nella precedente seduta del novembre scorso, un'unanimità non scontata.

"Ho trovato un Consorzio molto ben organizzato e personale altamente qualificato e disponibile - ha tenuto a dichiarare Giobergia -. Tra le mie priorità, fin dall'inizio del mandato, rientrano la volontà di conoscere a fondo le necessità espresse dai territori e quella di incontrare i sindaci, che rappresentano senza dubbio le prime figure in grado di intercettare le problematiche proprie di ogni comunità. E questa sera mi sembra proprio sia emerso in modo molto netto il clima di stretta e fattiva collaborazione tra tutti gli amministratori. Le questioni emerse, come l'invecchiamento della popolazione, la Riforma disabilità che sta per giungere a compimento e l'applicazione del Codice Rosso finalizzato alla prevenzione della violenza, pongono nuove sfide all'azione del nostro Ente, che nei prossimi anni dovrà pertanto attrezzarsi per continuare ad assolvere nel migliore dei modi al suo ruolo pur sapendo fin da ora che i costi economici non saranno trascurabili, anzi, così come abbiamo ascoltato dalla relazione del ragionier Morra. Tuttavia la disponibilità al confronto che ho percepito e di cui parlavo non può che essere un ottimo segnale per il futuro e l'azione sui territori da parte del Consorzio".

"Anche la presidente dell'Assemblea tiene a sottolineare il proficuo clima di collaborazione al termine della seduta. Dall’analisi effettuata e dai risultati illustrati ai partecipanti - prosegue Dalmasso -, emerge che una particolare attenzione dovrà essere data agli anziani (in numero sempre crescente) e ai minori allontanati dalla famiglia (in alcuni casi con il genitore) e presi in carico dai servizi sociali, che stanno aumentando vertiginosamente. Spesso sono situazioni non prevedibili e che si protraggono nel lungo periodo, quindi con un costo maggiore. In una fase delicata come questa, che vede moltiplicarsi alcuni tipi di disagi e che, purtroppo, sconta ritardi nel trasferimento di denaro da parte della Regione Piemonte (con il conseguente ricorso all’anticipo di cassa da parte del Consorzio), è indispensabile che ogni Comune collabori attivamente con l'Ente consortile: senza dubbio riuscire a individuare per tempo alcune criticità consente agli operatori di agire tempestivamente, prevenendo certi fenomeni e diminuendone conseguentemente i costi di gestione. Il Sindaco deve inoltre avvalersi della collaborazione di tutti gli attori presenti sul territorio, dalle forze dell’ordine alle associazioni di volontariato, alla scuola: solo così riusciremo a essere capillari, fare prevenzione ed essere più efficaci nelle azioni che metteremo in campo".