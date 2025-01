Servizio Civile a Dronero: per il primo anno il Comune offre un posto presso la biblioteca civica

Si sono aperte le candidature per il Servizio Civile e p𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨 ha messo 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 presso la biblioteca civica, 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 ”𝐕𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 – 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐧𝐞𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐥 P𝐢𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞”

Una scelta importante che ha come scopo la promozione del territorio ma soprattutto il sostegno all’occupazione giovanile. Il Servizio Civile avrà durata 12 mesi, per un impegno settimanale di 25 ore, con assegno mensile di 507,30 euro. Possono presentare la candidatura i giovani dai 18 ai 28 anni.

Prezioso scrigno di cultura

Erede della biblioteca popolare (sorta ai primi del '900 grazie all'interessamento di Giovanni Giolitti, ma successivamente distrutta a causa di eventi bellici) l'attuale Biblioteca Civica di Dronero fu aperta al pubblico il 22 febbraio del 1970, con un patrimonio di circa 1.000 volumi. In graduale e continua espansione nel corso degli anni, nel 1990 venne trasferita nella casa museo Luigi Mallé ove tuttora si trova. Attualmente il suo patrimonio si aggira intorno ai 20.000 volumi, con un’offerta che abbraccia moltissimi generi ed un’importante sezione dedicata all’infanzia. Molteplici in questo senso sono le attività, tra laboratori di lettura, incontri a tema ed animazione in collaborazione con le scuole.



Nel progetto del Servizio Civile, il/la giovane svolgerà una serie di attività volte a supportare la gestione, la valorizzazione e la diffusione della cultura nella Biblioteca. Le principali attività includono:

Gestione e organizzazione delle risorse: sistemazione e conservazione del materiale bibliografico supportando il personale nella cura e nell'aggiornamento delle risorse disponibili;

Assistenza al pubblico: accoglienza dei visitatori, offrendo informazioni su servizi, orari e attività, facilitando l'accesso alle risorse culturali;

Collaborazione nell'organizzazione di eventi culturali: partecipazione all'organizzazione e alla creazione di incontri con autori, gruppi di lettura e altri eventi culturali, contribuendo alla preparazione degli spazi e alla gestione degli eventi;

Sostegno a progetti educativi e didattici: coinvolgimento nell'organizzazione e nello sviluppo di attività didattiche e laboratori per le scuole, con l'obiettivo di rendere la cultura accessibile fin dalla più tenera eta.



Per presentare domanda c’è tempo fino alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨. I candidati dovranno iscriversi sulla piattaforma DOL (domande on line), raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare le credenziali SPID, il Sistema pubblico di identità digitale.

Se non si è ancora in possesso di credenziali SPID è necessario richiederle al seguente link: https://www.spid.gov.it/

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL e su https://scelgoilserviziocivile.gov.it/

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Dronero – ufficio Segreteria al n. 0171-908703 e la Biblioteca Civica comunale al n. 0171918834