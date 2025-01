Per Carnevale niente sfilata a Dronero: scoppia la polemica

“Dopo una riunione con i ragazzi della Pro Loco, Comune e Pro Loco, di comune accordo, hanno deciso che non ci sono i tempi per organizzare la sfilata del 2 febbraio". Con queste parole il vicesindaco Mauro Arnaudo, sulla pagina facebook ‘Sei di Dronero se’, ha voluto rispondere ai messaggi pubblicati ed alle polemiche che sono scatenate rispetto alla scelta quest’anno di non organizzare la consueta sfilata di Carnevale a Dronero.



Reduce dagli eventi natalizi appena conclusi, la Pro loco in accordo con il Comune ha deciso di non fare la consueta sfilata prevista per il 2 febbraio, ma di organizzare al meglio un paio di eventi nel periodo del Carnevale, che cadrà a inizio marzo: “C’è quindi più tempo e quest’anno l’idea è quella di stupire con delle belle novità!”.



Per alcune persone, però, la sfilata è la sfilata, e la decisione presa è un affronto alla tradizione ultracentenaria della città. Si sono quindi scatenate le polemiche, con una Dronero che senza la sfilata appare per alcuni “una città dove non si fa più niente”.



“Sul fatto che a Dronero non si faccia niente - ribatte Arnaudo - ci sono punti di vista differenti. La sola Pro Loco ha fatto ben 11 eventi nel 2024, voglio solo citare (oltre al Carnevale) la Mangiando Pedalando, l'Agriapetitivo (su più giorni), la Festa di Madonna di Ripoli (sfido chiunque a ricordare festeggiamenti patronali a Dronero di questo livello), eventi natalizi come la Cena dei Maglioni, il mercatino di Natale dell'8 dicembre, la bicchierata sotto l'albero la vigilia di Natale,… Senza contare i festeggiamenti frazionali organizzati dai comitati locali. Ci tengo a precisare che queste manifestazioni sono tutte organizzate da volontari che oltre al tempo si assumono anche tante responsabilità. Il Comune oltre alla Fiera degli Acciugai ha fatto 5 serata di cinema e 2 serate di spettacolo di artisti di strada, il Ponte del Dialogo, il Trofeo di boccie in piazza Martiri, la Festa dello Sport,… Il Teatro Iris propone un ricchissimo programma tra teatro, cabaret e cinema. Abbiamo la fortuna di avere il circolo più magico d'Italia. Blink propone una bellissima rassegna con diversi spettacoli. Si poteva fare di più? Può darsi... A me sembra che Dronero non è morta e che ce ne sia per tutti i gusti.



È vero: il Carnevale per Dronero è una tradizione centenaria e tutti si ricordano più che della sfilata, del Tendone organizzato per oltre vent'anni da alcuni privati e solo negli ultimi 2 dalla Pro Loco (l'ultimo è stato nel 2021). Se qualche volenteroso anziché stare sempre a criticare, ha voglia ogni tanto di provare a fare qualcosa e a dedicare qualche ora alla comunità e mettersi in gioco, è ben accettato e sarebbe probabilmente anche più facile distribuire e organizzare altri eventi. Io non posso che ringraziare veramente tutti i volontari della Pro Loco, di tutti i comitati frazionali e delle tantissime associazioni di volontariato e non, per quanto hanno fatto e quanto continueranno a fare anche per questo 2025”.