Come acquistare la meme coin $MELANIA utilizzando un popolare wallet crypto

Il mondo delle criptovalute è scosso dal lancio della meme coin $MELANIA, lanciata da Melania Trump il 19 gennaio 2025. In pochissimo tempo, $MELANIA ha conquistato l'attenzione di appassionati e trader, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 4 miliardi di dollari in soli 30 minuti.

In questo articolo esploreremo cosa sono le meme coin e perché stanno diventando una delle tendenze più seguite nel panorama crypto. Analizzeremo il lancio di $MELANIA, il suo impatto sul valore di $TRUMP, e la sua rapida crescita. Inoltre, ti guideremo passo dopo passo su come acquistare $MELANIA utilizzando il popolare Trust Wallet e la migliore alternativa al token che nelle ultime ora ha perso più del 50% del suo valore.

La nascita di una nuova meme coin: il lancio di $MELANIA e come acquistarla

Le meme coin sono diventate un fenomeno culturale, unendo la passione per la criptovaluta con l’intrattenimento e la cultura popolare. $MELANIA non è solo una criptovaluta, ma è posizionata come un collezionabile digitale che permette ai sostenitori di "connettersi" con l’immagine di Melania Trump. Nonostante il sito ufficiale affermi che non si tratti di un investimento, la sua rapida ascesa ha suscitato l’interesse di molti.

L’introduzione di $MELANIA ha avuto anche un impatto immediato sulla moneta di Donald Trump, $TRUMP, che ha visto una perdita di valore di quasi il 40% subito dopo il lancio della coin della moglie. Questo cambiamento repentino evidenzia quanto le meme coin siano influenzate dal sentimento pubblico e dalle tendenze virali, piuttosto che da fattori fondamentali.

Lanciata con il giusto tempismo

Il lancio di $MELANIA è avvenuto in un contesto politico particolare: in concomitanza con il comizio di Donald Trump a Washington, DC. Questo ha contribuito a dare maggiore visibilità alla coin. Inoltre, il promettente scenario politico in cui Trump ha annunciato regolamenti favorevoli per le criptovalute nel suo prossimo mandato ha alimentato ulteriormente l’interesse verso queste nuove monete.

Come acquistare $MELANIA tramite Trust Wallet

Se sei interessato ad acquistare $MELANIA, il processo è semplice. La prima cosa che devi fare è acquistare Solana (SOL), la criptovaluta utilizzata per scambiare $MELANIA. Puoi farlo direttamente tramite Trust Wallet. Ecco i passaggi:

1. Acquistare Solana:

Vai su Trust Wallet e seleziona "Compra" dalla schermata principale.

Cerca "Solana" o "SOL" e scegli la tua valuta preferita per l’acquisto.

Completa l’acquisto utilizzando uno dei metodi di pagamento disponibili.

2. Scambiare $SOL per $MELANIA:

Una volta che hai $SOL nel tuo wallet, puoi scambiarlo con $MELANIA.

Seleziona "Swap" dalla schermata di Trust Wallet, quindi scegli Solana come token di partenza e $MELANIA come token di arrivo.

Inserisci l’importo di SOL che desideri scambiare e completa l'operazione.

$MELANIA è un buon investimento?

La rapida ascesa (ma anche il repentino calo) di $MELANIA evidenzia il potere delle celebrità e dei social media nel guidare l’interesse per le meme coin. Tuttavia, come per tutte le criptovalute di questo tipo, la volatilità è un aspetto che non si può tralasciare.

Sebbene l’aumento di valore iniziale possa essere stato allettante, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del rischio che questi asset altamente speculativi comportano. $MELANIA ha catturato sì l'attenzione, ma anche per essere letteralmente crollato nelle ultime ore, mentre scriviamo.

Ecco perché gettarsi in progetti dalle basi più solide e community più forti, potrebbe essere un’idea migliore. Ecco a voi un progetto che si sta facendo notare in fase di prevendita, anch’esso costruito sulla blockchain di Solana.

Solaxy: la soluzione Layer-2 che rivoluzionerà la scalabilità della blockchain

Solaxy (SOLX) è emersa come una soluzione Layer-2 entusiasmante per Solana, progettata per affrontare le sfide legate alla scalabilità delle blockchain. Attualmente in prevendita, Solaxy ha già raccolto 12 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte di investitori e appassionati di criptovalute. Al prezzo di $0,001608 per token, la prevendita offre un'opportunità unica di entrare presto nel progetto prima che il token venga lanciato sugli scambi principali.

Costruita su una tecnologia avanzata di rollup, Solaxy raggruppa più transazioni in un singolo blocco, che viene poi elaborato sulla mainnet di Solana. Questo riduce le commissioni di transazione e la congestione, rendendola ideale per applicazioni ad alta frequenza come piattaforme DeFi e il trading di meme coin. Grazie alla sua capacità di migliorare le performance di Solana, Solaxy si propone di diventare una parte fondamentale dell'ecosistema blockchain.

Per quanto riguarda le previsioni, gli analisti suggeriscono che Solaxy potrebbe registrare un significativo aumento di valore durante la prossima bull run delle criptovalute, con stime che vanno da $0,05 a $0,10. La sua integrazione con la rete veloce ed efficiente di Solana ne aumenta l'appeal per sviluppatori e utenti.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN SOLX