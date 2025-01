Luna Park della Granda: Divertimento e Offerte Speciali a Cuneo dal 24 Gennaio al 9 Marzo!

Dal 24 gennaio al 9 marzo, la centralissima Piazza Galimberti si trasforma in un’oasi di puro divertimento grazie al ritorno del Luna Park della Granda!

Una vasta gamma di attrazioni, nuove esperienze e incredibili promozioni attendono grandi e piccini in un evento imperdibile per tutta la famiglia.

Inaugurazione: 24 Gennaio con Offerte Fino al 50%!

La grande inaugurazione si terrà il 24 gennaio, e per celebrare l’apertura il Luna Park offre sconti eccezionali fino al 50%! Un’occasione unica per vivere l’adrenalina delle attrazioni a prezzi imbattibili.

Novità 2025: Galaxy 360°!

Tra le nuove attrazioni spicca il Galaxy 360°, una giostra mozzafiato che raggiunge i 35 metri di altezza, offrendo una combinazione unica di velocità, adrenalina e panorami spettacolari. Ideale per gli amanti delle emozioni forti, questa novità promette di essere uno dei protagonisti assoluti del Luna Park della Granda.

Attrazioni Classiche e Per Tutti i Gusti

Oltre alle novità, il Luna Park della Granda offre una selezione di giostre classiche e attività perfette per i più piccoli e per chi cerca un divertimento più rilassato. Non mancano punti ristoro e spazi dedicati al relax.

Luna Park della Granda: Orari di Apertura

Il Luna Park della Granda, situato in Piazza Galimberti a Cuneo, sarà aperto dal 24 gennaio al 9 marzo 2025 con i seguenti orari:

Giorni feriali (dal lunedì al venerdì): dalle 15:00 alle 20:00.

Sabato e domenica: apertura dalle 10:30 del mattino con orario continuato fino alle

20:00.

Sabato sera: apertura prolungata fino alle 23:00 per un divertimento extra!

Scarica i Tuoi Sconti Online!