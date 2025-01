Cuneo, visita speciale alla mostra di Canaletto, Van Wittel e Bellotto con il curatore Yuri Primarosa

Venerdì 31 gennaio, alle ore 17,30, a Cuneo si terrà una visita speciale in mostra dal titolo “A spasso con il curatore”. Protagonista dell’appuntamento Yuri Primarosa, uno dei due curatori della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”, promossa negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo dalla Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre.



La visita sarà un’occasione unica per conoscere e approfondire, dalla voce del curatore, il tema della rappresentazione degli scenari urbani di Roma e Venezia nel Settecento, grazie alla presenza di 12 capolavori del Vedutismo.



Per la visita è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionecrc.it



Nel fine settimana a cavallo tra gennaio e febbraio, le iniziative collaterali della mostra faranno tappa anche a Torino. Per raccontare le meraviglie della mostra sabato 1° febbraio, alle ore 15 alle Gallerie d’Italia (Piazza San Carlo 156), si terrà un incontro di presentazione con i curatori della mostra Paola Nicita e Yuri Primarosa e, dalle 10 del mattino fino al tramonto, in Piazza San Carlo verrà allestita “I segreti della camera ottica”, una grande tenda-camera ottica all’interno della quale, come nelle camere ottiche che utilizzavano i vedutisti, apparirà l’immagine del mondo. L'ingresso nella tenda è aperto a tutti, grandi e piccini, e ad accompagnare i curiosi in questo viaggio sarà Christian Grappiolo. Il laboratorio è a cura di Felìz.