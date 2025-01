Incontro con il Comitato per la non autosufficienza, la Lista Civica Cirio President: “Recepire la piattaforma all’interno del piano socio sanitario”

I Consiglieri regionali del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Elena Rocchi e Daniele Sobrero, hanno incontrato questa mattina una delegazione del Comitato delle Associazioni per la promozione dei diritti delle persone non autosufficienti che hanno esposto il loro punto di vista su un tema cruciale.

“Ribadiamo il nostro impegno – hanno sottolineato i Consiglieri del Gruppo dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti del Comitato – perché la stesura del Piano socio-sanitario coinvolga il maggior numero possibile di soggetti portatori di interesse, a partire dal Comitato delle Associazioni per la promozione dei diritti delle persone non autosufficienti. La non autosufficienza è un tema decisivo per il futuro della nostra Regione e del sistema socio-sanitario: l’invecchiamento della popolazione, la denatalità e la prevedibile riduzione del reddito medio nell’età avanzata che si prefigurano per i prossimi anni rendono necessario prendere decisioni oggi, prima che l’aumento del numero delle persone non autosufficienti metta alla prova tanto i servizi socio assistenziali e sanitari quanto le famiglie”.

“Politiche per la famiglia e per la natalità- hanno concluso i Consiglieri - dovranno integrarsi con quelle legate alla non autosufficienza per costruire una risposta su più piani che possa avere effetto nel medio termine: è questo il significato del piano socio sanitario e su questo lavoreremo insieme agli Assessori competenti che hanno già dato prova del loro fermo intendimento di redigere e attuare quanto prima un piano che tragga spunti decisivi anche dalla condivisione con Enti locali e Terzo settore”.