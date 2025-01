Scontro tra due auto ad un incrocio di via Rossi a Magliano Alpi: feriti lievi

Intervento per un incidente, senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, in via Domenico Rossi, all'altezza del civico 2 a Magliano Alpi.

In un incrocio, forse a causa di una precedenza non rispettata, due autovetture sono venute a collisione. Sul posto i vigili del Fuoco, con due squadre giunte da Mondovì e Morozzo impegnate nella rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, oltre ai carabinieri e il personale del 118 per prestare le cure ai feriti. Che, come detto, non sarebbero in gravi condizioni.