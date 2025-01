Educazione alla salute e promozione della montagna al liceo De Amicis di Limone

Sportello psicologico, educazione alla salute, sicurezza e promozione della montagna e dei suoi valori in senso lato, sono le progettualità su cui il liceo economico sociale De Amicis a curvatura sportiva di Limone Piemonte sta investendo.

Giovedì 23 gennaio gli studenti del liceo di Limone, accompagnati dai vicini alunni della scuola primaria, hanno potuto assistere nell’auditorium video e filmati della videomaker cuneese Tiziana Fantino (insignita premio Cai Regione Piemonte «Giornalista di Montagna – 2021, https://www.instagram.com/tiziana_fantino/?hl=it ) sui piatti forti dei rifugi, sulla bellezza e sicurezza dell’andare in montagna, realizzati nelle Alpi Marittime, Cozie e Liguri. Erano presenti, il sindaco di Limone Massimo Riberi, il consigliere comunale Manuel Giordano, la vicepreside Paola Tesio, il dirigente scolastico del liceo Carlo Garavagno che ha detto: "Il nostro liceo cerca di veicolare i medesimi valori della montagna, che non è solo nevi e dirupi, creste, laghi, pascoli, turismo, economia. La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all'altro, silenzio tempo e misura come dice lo scrittore Paolo Cognetti. È fatica gioiosa nel raggiungimento delle vette della propria vita, senza scorciatoie, è saliscendi come tutti i successi e le sconfitte, è accompagnarsi insieme nel cammino”.





GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO





Intanto sono partite di buona lena le iscrizioni al liceo di Limone, che ha aumentato già del 10% gli iscritti nei primi anni di scuola, grazie anche alle passerelle in arrivo da altri istituti, perché a Limone gli alunni trovano un inserimento veloce nell’ottica del successo formativo, grazie alla flessibilità oraria, accoglienza, classi poco affollate a misura di studente e dunque attenzione individualizzata al singolo studente. I costi dei trasporti non sono un problema: il Comune di Limone eroga un contributo di 204 euro l’anno agli studenti delle superiori, cui si aggiunge il bonus mobilità di 100 euro della regione per chi si abbona a mezzi pubblici e la detrazione fiscale da portare in dichiarazione dei redditi.

L’altra progettualità in partenza è l’istituzione anche Limone dello sportello di ascolto a cura di una esperta psicologa iscritta all’albo professionale, in un’ottica di prevenzione del disagio, educazione alla salute, promozione del benessere, attenzione alle fragilità di tutti e di ciascuno.