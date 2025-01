Novello, incidente stradale tra due auto nel pomeriggio: una finisce fuori strada

Poco prima le 16 di oggi pomeriggio incidente stradale a Novello tra due auto. Unafinisce fuori strada. Nessun ferito grave tra gli occupanti dei veicoli, che sono stati immediatamente presi in carico per le cure e i controlli opportuni da parte dei sanitari dell'emergenza sanitaria regionale 118.



Sono intervenuti oltre ai carabinieri di Bra, per i rilievi e la gestione della viabilità, le squadre dei vigili del fuoco di Alba e i volontari di Dogliani che sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi.