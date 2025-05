Auto in fiamme in strada Cauda ad Alba, rallentamenti alla circolazione stradale

L'auto in fiamme nello scatto pubblicato da Elisa Motta sul gruppo Facebook "Sei di Alba se..."

Brutta disavventura quella occorsa intorno alle 16 di oggi, mercoledì 14 maggio, a un'automobilista che stava percorrendo strada Cauda ad Alba al volante della propria Fiat Panda.

La donna stava procedendo lungo il collegamento tra corso Piave e corso Enotria quando all’improvviso ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore dell’utilitaria. Ha fatto in tempo ad accostare in un'area sufficientemente riparata, così da evitare possibili conseguenze per altri veicoli o persone, e a chiamare i soccorsi che le fiamme hanno avvolto la vettura, alimentata a gasolio.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento cittadino, attrezzate con un’autopompa serbatoio e un’autoscala.

Presente anche la Polizia Municipale, cui è toccato gestire la viabilità.

Salvo qualche rallentamento alla circolazione stradale l'intervento è stato risolto senza ulteriori conseguenze.