Presentato il nuovo accordo tra Cuneo Oltrestura e AC Cuneo 1905 Olmo

Lunedì 20 gennaio, presso il Michelin Sport Club, si è tenuto un incontro molto atteso tra Cuneo Oltrestura e AC Cuneo 1905 Olmo. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi genitori, curiosi di conoscere più da vicino i valori, i principi e gli obiettivi che guidano il nuovo accorda tra queste due importanti realtà sportive del territorio cuneese.

Cuneo Oltrestura è riconosciuta per il suo impegno nel promuovere valori etici, educativi e tecnici attraverso un approccio ludico e partecipativo. Questo nuovo accordo non snatura i valori e gli obiettivi della scuola calcio ma rappresenta una nuova opportunità di crescita sportiva per i propri ragazzi. L'incontro si è rivelato un'occasione preziosa per condividere una serie di temi fondamentali, sui quali tutti i presenti sono stati invitati a riflettere, ricercare e approfondire, al fine di chiarire le linee guida comuni.

L'incontro è stato aperto da un caloroso benvenuto ai partecipanti, seguito da una presentazione delle due società sportive. AC Cuneo 1905 Olmo, con la sua storica presenza nel panorama calcistico locale, ha sottolineato l'importanza di collaborare con realtà affini come Cuneo Oltrestura, condividendo l'obiettivo di sviluppare le basi per la crescita sportiva e personale dei tesserati.

Un punto focale della serata è stato il ruolo dei genitori nel sostenere i giovani atleti. È stato ribadito come il coinvolgimento delle famiglie sia essenziale per creare un ambiente positivo e stimolante, dove il rispetto, la lealtà e la sana competizione siano alla base di ogni attività. I genitori sono stati invitati a diventare parte attiva del percorso formativo dei figli, collaborando con allenatori e dirigenti per favorire una crescita armoniosa.

Nel corso dell'incontro è emersa la volontà di entrambe le società di continuare a lavorare insieme per promuovere il benessere dei ragazzi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. È stato presentato un programma di attività congiunte che prevede allenamenti, tornei e momenti di formazione, mirati a rafforzare il legame tra i club e a creare opportunità di confronto e crescita per tutti i partecipanti.

Un altro aspetto rilevante discusso durante la serata è stato l'importanza di adottare metodologie di allenamento innovative e inclusive. Gli allenatori di entrambe le società hanno condiviso le proprie esperienze e strategie, evidenziando come un approccio personalizzato e attento alle esigenze dei singoli atleti possa fare la differenza nel percorso di crescita sportiva. È stato enfatizzato come il rispetto degli avversari e delle regole del gioco siano valori imprescindibili, che devono essere trasmessi ai giovani fin dai primi passi nel mondo dello sport.

L'incontro ha anche offerto l'opportunità di discutere delle sfide e delle opportunità legate alla gestione delle società sportive in un contesto in continua evoluzione. Sono state condivise le esperienze di successo e le buone pratiche adottate per affrontare le difficoltà organizzative e finanziarie, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e l'efficienza delle attività proposte.