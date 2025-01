Fossano: dopo l'incidente di un autocarro rimane danneggiata una proprietà privata, ma nessuno risarcisce

Riceviamo e pubblichiamo

Desidero condividere un fatto che ha dell'incredibile. Una sera della scorsa settimana, alla periferia di Fossano, un autocarro di una ditta di spedizioni e trasporti della provincia di Cuneo finiva fuori strada rimanendo in bilico parte sulla sponda del fosso che costeggia la strada e parte sull'accesso carraio di una proprietà che si trova dall'altra parte del fosso. Per rimetterlo in carreggiata interveniva un'autosoccorso con gru.

Finite le operazioni durate almeno due ore i residenti nella proprietà danneggiata chiedevano al contitolare della ditta proprietaria dell'autocarro (che avvisato era giunto in loco) come intendesse procedere per il risarcimento. Risposta: "non sono io il responsabile perchè non ero io che guidavo". L'autista presumibilmente era un dipendente. Come può un datore di lavoro non sapere che è responsabile per i danni causati dai suoi dipendenti o, peggio ancora, fingere di non saperlo? In pochi minuti, o forse secondi, tutti se ne sono andati:l'autista con l'autocarro, l'autosoccorso con la gru, il sedicente "non responsabile" con il suo suv lasciando, alle ore 21,30 di una sera di gennaio, due ultraottantenni con l'accesso alla loro abitazione danneggiato e con un fosso intasato dalla sponda franata in condizioni tali che in caso di pioggia può causare allagamenti.....

Lascio un suggerimento ai lettori anziani che dovessero trovarsi in simili situazioni: chiamate e fate intervenire una persona giovane che abbia la forza di discutere con simili personaggi perchè i vecchi non li rispetta quasi più nessuno e molti ne approfittano per lasciarli in difficoltà.



Lettera firmata