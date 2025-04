Concerto di Pasqua a Saluzzo con due cori e musica sacra di Liszt e Rheinberger

In occasione delle prossime festività pasquali, la chiesa di Sant’Agostino di Saluzzo ospiterà un appuntamento musicale di grande intensità emotiva e spirituale.

Domani, domenica 13 aprile alle 17, si terrà un concerto che vedrà protagonisti il Coro Spiritual's Friends di Bra e l’associazione Corale Musicanova di Savigliano, in collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo.

Il programma proposto condurrà il pubblico in un viaggio musicale profondo e suggestivo, grazie all’esecuzione di capolavori della musica sacra: la Via Crucis di Franz Liszt, la Passacaglia per organo di Josef Rheinberger e lo Stabat Mater, sempre di Rheinberger, per coro e organo.

A interpretare queste intense pagine sarà l’organista Daniele Rinero, accompagnato dai due cori, sotto la direzione del maestro Giuseppe Allione, che guiderà l’ensemble nella resa espressiva delle composizioni.

Ingresso libero.