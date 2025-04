All'ospedale di Verduno grande partecipazione all'evento "Un pianeta in salute"

Sabato 12 aprile 2025, l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ha accolto un pubblico numeroso e attento in occasione del convegno “One Health: un Pianeta in Salute”, promosso dall’ASL CN2 con il supporto della Fondazione Ospedale Alba-Bra. Un’intera giornata di approfondimenti, testimonianze e attività dedicate alla relazione tra ambiente, tecnologia, arte e promozione della salute, in un’ottica One Health.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, provenienti dai mondi della medicina, della scienza, dello sport, dell’arte e dell’innovazione digitale, che si sono confrontati in quattro sessioni tematiche sul rapporto tra salute e mare, sport, arte e tecnologia. I relatori hanno saputo coinvolgere la platea con interventi appassionati e ricchi di spunti, offrendo ai partecipanti una visione chiara e concreta delle sfide e delle opportunità per un futuro sostenibile.

Grande entusiasmo anche per le attività collaterali: il pubblico ha avuto modo di visitare il LABSI – il Laboratorio di Simulazione Avanzata – e di assistere a dimostrazioni con il Robot Chirurgico, sperimentando da vicino l’innovazione applicata alla pratica clinica. Le visite guidate hanno riscosso notevole interesse, soprattutto tra i più giovani.

Un momento particolarmente emozionante della giornata è stato rappresentato dal concerto per pianoforte e voce, che ha aperto la sezione dedicata al rapporto tra arte e salute, guidando alla premiazione del concorso artistico “Art a-Mare – Libere espressioni artistiche sul tema ambiente e salute”. Il concorso, che ha visto la partecipazione di numerose scuole e studenti, ha suscitato grande apprezzamento ed è stata occasione per sottolineare l’importanza della creatività come strumento di sensibilizzazione ai temi della salute e dell’ambiente.

Il successo di questa iniziativa, che grazie all’entusiasmo dei partecipanti si è subito trasformata in una vera e propria festa, conferma la vocazione dell’Ospedale Ferrero non solo come polo d’eccellenza per la cura e la formazione dei professionisti della salute, ma anche come punto di riferimento per la cittadinanza sui grandi temi dell’attualità.

Chi volesse rivedere il convegno, può farlo in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Ospedale Alba-Bra , e consultare le schede di tutti i relatori e delle opere artistiche premiate sul sito dell’evento “Un pianeta in Salute” .

L’ASL CN2 ringrazia tutti i partecipanti, i relatori, gli studenti e gli insegnanti per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati, e dà appuntamento ai prossimi eventi dedicati alla promozione di una salute globale, in armonia con il nostro Pianeta.