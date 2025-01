Volley, Sarroch sbanca il PalaSanGiorgio: Savigliano cede 3-1

Il Sarlux Sarroch sbanca 3-1 il PalaSanGiorgio e trova tre punti cruciali in chiave classifica nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca contro un Monge-Gerbaudo Savigliano che commette qualche errore di troppo e butta via nel finale quello che sarebbe stato il terzo tie-break consecutivo.

La cronaca del match

Sul campo di casa, i ragazzi di coach Bulleri partono sottotono, ma poi si rialzano subito e, contenendo bene gli attacchi ospiti, si prendono il primo set.

Nel secondo, invece, sale in cattedra l’uragano Dimitrov, che al servizio scava un solco tra le due squadre, consentendo ai suoi di impattare. Nel terzo è ancora la battuta a incidere: Savigliano commette qualche errore di troppo e non incide mai, mentre in serie Dimitrov, Graziani e il subentrato Nasari portano avanti i sardi. Quando il servizio “entra” con Pistolesi, il Monge-Gerbaudo rientra, ma è tardi.

Si va al quarto con il Sarlux che sembra partire forte, ma i piemontesi rientrano e sembrano mettere la freccia. Con i conti quasi fatti, succede di tutto: un video-check “toglie” il punto del 2-2 a Brugiafreddo, va al servizio Nasari e Sarroch mura due volte di fila Spagnol (con un punto di Dimitrov nel mezzo) prendendosi i tre punti. 24-26.

I sestetti iniziali

Coach Bulleri, risolti gli acciacchi del pre-Cagliari, ritrova il sestetto “tipo”. In cabina di regia c’è Pistolesi con Spagnol opposto; schiacciatori Galaverna e Sacripanti; centrali Dutto e Orlando Boscardini. Liberi alternati Gallo e Rabbia.

Coach Daniele Moretti propone invece Lusetti in palleggio, il “braccio” di Dimitrov opposto; Graziani e Chiapello schiacciatori; Leccis e Pilotto al centro. Libero Mocci.

Primo set

Gli ospiti partono forte: i muri di Pilotto sul primo tempo di Dutto e di Dimitrov su Galaverna portano subito i sardi sul +4 (4-8). Savigliano, però, non ci sta, alza il ritmo e rientra subito, trovando il sorpasso con Spagnol: 12-11. I piemontesi sono in fiducia e fanno le prove di allungo: dopo che una contesa impedisce loro l’allungo, è un primo tempo di Orlando Boscardini a consentire ai suoi di volare sul +3. 17-14 e timeout Moretti. È lo strappo decisivo, perché i biancoblu sembrano in controllo e con un’invasione fischiata a Pilotto volano addirittura sul +5 nel momento cruciale del parziale. 22-17 e secondo stop della panchina sarda. Il dato va subito aggiornato dai punti di Spagnol e Sacripanti (quest’ultimo con un gran muro): 24-17 e sette palle-set per i padroni di casa, che ne falliscono due ma poi esultano per il servizio out di Lusetti. 25-19 e 1-0.

Secondo set

Si riparte in equilibrio, ma Moretti vede Chiapello in leggera difficoltà in ricezione e getta nella mischia l’ex Nasari sul 3-2. Gli ospiti sembrano averne di più: un super-ace di Dimitrov vale il 5-9 e costringe Bulleri a fermare per la prima volta il gioco. L’opposto è “on fire” e piazza subito altri due punti per aggiornare il margine: 5-11 con Bulleri che cambia la diagonale inserendo Carlevaris e Turkaj per Pistolesi e Spagnol. Graziani, però, dà il benvenuto a Turkaj murandolo subito. 5-12 e nuovo timeout saviglianese. Dimitrov è incontenibile e trova altri due ace, prima di mettere fuori e cedere il servizio sul 6-14. La contesa di fatto è già finita, anche se il Monge-Gerbaudo prova a restare nella partita, anche con le rotazioni (entra anche Brugiafreddo per Galaverna). Il set è ormai appannaggio degli isolani, che chiudono i conti con il mani-out di Leccis: 14-25.

Terzo set

L’inizio è questa volta in equilibrio, prima che al servizio vada Graziani: doppio ace e allungo Sarlux sul 7-10, con Bulleri che inserisce Brugiafreddo per Galaverna in ricezione e ritrova il punto (8-10). Savigliano torna a -1, ma un videocheck e un muro su Sacripanti riportano subito gli ospiti a +3 e Bulleri ferma il gioco (11-14). L’ace di Nasari crea uno scarto di 4 punti (12-16). Il servizio continua a fare la differenza: sono altri due vincenti di Dimitrov e Graziani, sommati ad alcune difficoltà di Savigliano, a scavare un nuovo solco decisivo (16-22). Proprio con la battuta Pistolesi prova a riportare sotto i suoi, ma Dimitrov consegna quattro set-point ai sardi. Dopo due punti consecutivi piemontesi, Moretti ferma “per sicurezza” il gioco (22-24). Il Monge-Gerbaudo trova ancora un punto, ma dopo un nuovo time-out sardo, è Dimitrov a far gioire i suoi: 23-25 e sorpasso.

Quarto set

Savigliano riparte come aveva chiuso la frazione precedente, con Rainero al centro e Brugiafreddo in posto 4, rispettivamente per Dutto e Galaverna. Il turno al servizio di Nasari mette in difficoltà la ricezione di casa, con gli ospiti che ne approfittano, trovando due muri con Graziani e Dimitrov e allungano, con Bulleri che preferisce fermare subito il gioco (7-9). Da lì i suoi piazzano un parziale di 4-0 e con una parallela di Spagnol costringono Moretti a stoppare la serie (11-9). Sul 18-17, Moretti cambia il palleggio: dentro Curridori per Lusetti. Il +2 resta fino ai punti decisivi. Spagnol trova quello che consegna due set-point ai suoi (24-22). L’attacco decisivo è sulle mani di Brugiafreddo, ma il video-check lo conferma out (e senza tocco a muro) di una spanna. Va al servizio Nasari, palla a Spagnol ma Graziani lo mura. Quindi Nasari trova l’ace che ribalta la contesa (24-25). Al rientro, Pilotto mura ancora Spagnol e chiude clamorosamente i conti: 24-26 e 1-3 finale.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino, è premiato l’ex Andrea Nasari, decisivo con il suo ingresso in campo. Coach Michele Bulleri riassume così il match: “Oggi il fondamentale del servizio è stato sicuramente decisivo. Sarroch ha trovato buona continuità, noi no e anche quando siamo riusciti a contenere le loro giocate, non abbiamo fatto sempre la scelta giusta”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Sarlux Sarroch 1-3

Parziali: 25-19, 14-25, 23-25, 24-26

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Spagnol 18, Sacripanti 14, Galaverna 7, Dutto, Orlando Boscardini 6, Rabbia (L1); Gallo (L2), Carlevaris 1, Turkaj, Brugiafreddo 10, Rainero 3; N.E. Quaranta, Calcagno. All. Bulleri.

Sarlux Sarroch: Lusetti 1, Dimitrov 28, Graziani 11, Chiapello 6, Leccis 7, Pilotto 9, Mocci (L); Nasari 10, Curridori; N.E. Romoli, Pisu, Scarpi, Giaffreda (L2). All. Moretti.

Durata set: 28’, 24’, 31’, 34’