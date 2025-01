Martedì 4 febbraio, al Rondò dei Talenti, si presenteranno i progetti del Servizio Civile Universale e altri progetti del territorio, in collaborazione con la Provincia di Cuneo.

L'incontro inizierà alle 16.30 ed è aperto a tutte e tutti.

Sarà l'occasione per parlare approfonditamente dei vari progetti, delle attività e dei posti disponibili, per far conoscere la possibilità di quest'esperienza di cittadinanza attiva ai futuri volontari.