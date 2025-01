Cuneo, sit-in delle Donne in Nero per il "cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza

"Cessate il fuoco" è l’appello che il gruppo delle Donne in Nero di Cuneo ha voluto rivolgere al Governo di Benjamin Netanyahu e alle autorità mondiali nella ricorrenza internazionale del 27 gennaio, Giorno della Memoria, che in forza di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 2005, commemora le vittime dell’Olocausto.

"No a tutti i genocidi", si legge sui cartelli che il gruppo di attiviste e attivisti ha esposto durante il sit-in tenuto in via Roma, con riferimento all’operazione militare seguita all’attentato del 7 ottobre e che ha portato distruzione e morte nella Striscia di Gaza.