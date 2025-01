Cooperativa Piemonte Latte: l’accordo con Granarolo che conferma il valore imprenditoriale della cooperazione

La cooperazione che si prende cura delle comunità, portando valore lavorativo, sociale ed economico sui territori è da sempre una realtà consolidata ed evidente.

Un dato di fatto confermato dalla cooperativa agricola Piemonte Latte, che, dopo essere diventata proprietaria del marchio Centrale del Latte di Alessandria e Asti a dicembre 2024, a gennaio ha stretto un accordo con Granarolo S.p.A., valorizzando un marchio storico e il territorio di riferimento

Piemonte Latte, aderente a Confcooperative Piemonte, da oltre quarant’anni opera sul territorio piemontese posizionandosi come una delle maggiori realtà del settore lattiero-caseario del Nord Italia e non solo. Con un valore di produzione che ha superato i 90 milioni di euro nel 2023, Piemonte Latte riunisce 250 conferitori piemontesi, di cui oltre 220 soci.

Un’impresa solida e in crescita, che proprio recentemente ha confermato la propria visione lungimirante. Infatti, in seguito alla cessazione dell’attività della storica Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., a dicembre 2024 Piemonte Latte si era aggiudicata la sua proprietà all’asta nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale della Centrale. Socia storica della Centrale, a gennaio 2025 la cooperativa ha stretto una collaborazione con Granarolo, azienda leader nel settore della trasformazione lattiero-casearia italiana legata da tempo al mondo cooperativo. L’accordo sottoscritto prevede una licenza d’uso condivisa del marchio Centrale del Latte di Alessandria e Asti per la durata di 6 anni.

“Questo accordo sancisce la nostra volontà di fare rivivere un marchio locale storico e profondamente radicato nel Sud del Piemonte” afferma Roberto Morello, Presidente della cooperativa Piemonte Latte e di Confcooperative Fedagripesca Piemonte. La cooperativa, infatti, conferirà a Granarolo il latte dei suoi soci e allevatori per la lavorazione e la successiva destinazione al mercato delle province di Alessandria e Asti.

“La nostra volontà” continua Morello “è promuovere l’alta qualità del latte piemontese tenendoci sempre ancorati a un valore fondamentale: la remunerazione equa dei nostri soci allevatori. In quanto cooperatori crediamo fortemente nella valorizzazione del lavoro dei nostri conferitori e nella necessità di portare lavoro in comunità da sempre vocate all’agricoltura, dando seguito a una realtà del settore che è sempre stata importante per il territorio e per i consumatori legati a un marchio così storico. Abbiamo voluto stringere questo accordo con Granarolo, aderente alla cooperativa Granlatte, in virtù del fatto che parliamo una stessa lingua: quella della cooperazione”.

In un tempo di globalizzazione sempre più spiccata in cui sono molte le grandi imprese che faticano a garantire la propria competitività nel mercato internazionale, la scelta di Piemonte Latte mostra davvero un impegno per il benessere comunitario dei lavoratori e dei consumatori. Non solo: racconta quanto e come la cooperazione sia un attore di primo piano nel panorama imprenditoriale, capace di supportare in modo concreto i territori in cui opera e si radica. E sancisce il ruolo più profondo dell’imprenditoria cooperativa, che vuole unire consumatori, lavoratori e territori intorno alla tutela di un patrimonio condiviso.