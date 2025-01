Torna a Bra la rassegna “Lunedì al cinema”

Quattro appuntamenti al cinema con un unico abbonamento ridotto. Si ripropone anche quest’anno la rassegna cinematografica “Lunedì al cinema”, organizzata dal Comune di Bra in collaborazione con l’Arci Unitre, che prevede quattro film al costo complessivo di 12 euro. Le proiezioni sono in programma presso il cinema multisala Vittoria di via Cavour 20 il lunedì pomeriggio alle 15,30.

Ad aprire la rassegna il 17 febbraio 2025 la commedia con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli “Un mondo a parte”. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana un insegnante riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse in Abruzzo. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Si prosegue il 24 febbraio con “Cattiverie a domicilio”, commedia inglese con Olivia Colman e Jessie Buckley. Nel 1922 a Littlehampton la routine di una piccola cittadina viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene e cariche di insulti, indirizzate a Edith Swan. È una donna devota, cristiana, la sua fama di rettitudine e impeccabilità morale la precede. Tutto il contrario della sua vicina di casa Rose Gooding, immigrata irlandese vivace, ribelle e anticonformista. Sarà lei la prima sospettata, e subito arrestata, come autrice delle anonime missive. Sarà vero?

Lunedì 3 marzo sarà la volta di “Terapia di gruppo”, con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. Un gruppo di pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo riceve per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia e si ritrova, così, a condividere la stessa stanza in attesa dell'arrivo del dottore che però, di ritorno da un convegno a Berlino, è molto in ritardo. Costretti a fare gruppo, i pazienti dovranno riuscire non solo a confrontarsi con i propri traumi personali dando vita ad una esilarante terapia di gruppo autogestita.

Chiude la rassegna il 10 marzo la commedia “Napoli-New York” con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

La tessera di abbonamento ai 4 film è in vendita presso il Centro di Incontro di via Montegrappa, l’Arci Unitre o direttamente al cinema Vittoria prima delle proiezioni. Maggiori informazioni presso l’Arci Bra, via Audisio 5, tel. 0172-245901