A Bra la cerimonia per la cittadinanza onoraria a Emma Bonino

Si svolgerà il prossimo venerdì 9 maggio alle 17.30 la cerimonia per il conferimento della Cittadinanza onoraria a Emma Bonino, deliberata dal Consiglio comunale nel dicembre scorso.

Appuntamento, nella giornata in cui si Festeggia l’Europa, in sala consigliare “Achille Carando”, in Municipio, dove è previsto il collegamento web da Roma con l’onorevole Bonino a cui la Città di Bra esprime riconoscenza per “il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione”, come si legge nelle motivazioni della delibera di conferimento della cittadinanza onoraria. Interverranno il Sindaco Gianni Fogliato e il Presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo.

La partecipazione è libera ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile 2025 tramite il form https://forms.gle/eByR4NDzzzZfrQN59.



