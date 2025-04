Busca, tutto pronto per la celebrazione del 25 aprile e dell'Eccidio di Ceretto [VIDEO]

I Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo propongono una serie di iniziative, a partire da mercoledì 23 aprile, per celebrare la ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione e coinvolgere cittadini e scuole nella riflessione sui valori della Libertà, della Democrazia e della Pace. I due comuni sono uniti dal ricordo dell'Eccidio di Ceretto del 5 gennaio 1944, quando le forze nazifasciste fucilarono 27 civili, tragico avvenimento divenuto simbolo di sacrificio per la libertà; per questo, il 13 marzo 2006, hanno ricevuto la Medaglia d'Argento al Valor Civile e ogni anno commemorano le vittime a gennaio e celebrano insieme il 25 Aprile.



Le celebrazioni congiunte “25 Aprile: Festa della Libertà e della Pace”, che hanno il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, prevedono, oltre che dei Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo, il coinvolgimento delle sezioni locali di ANPI e ANA, e la collaborazione dell’Associazione 5 Gennaio 1944 per la Marcia della Pace. Saranno coinvolte inoltre, le associazioni Mangiatori di Nuvole e Attivamente, La Biblioteca Civica e le scuole IC “Carducci” di Busca e IC Venasca – Costigliole Saluzzo.

Ce ne parlano il sindaco di Busca Ezio Donadio e l'assessore alla Cultura Lucia Rosso:

Tra le proposte più significative, la presentazione del libro "Don Costanzo Demaria. Un prete partigiano. Tutto questo per un sacco di grano" di Laura Dalmasso (Fusta Editore, 2024), realizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Il volume racconta la vicenda del parroco di San Chiaffredo, fucilato il 14 settembre 1944 dalle Brigate Nere insieme a due giovani di 23 anni, per il suo impegno a favore della Resistenza. Il libro contiene alcune immagini, tra cui il ciclo, composto di 14 acquerelli, “I Martiri del 14 Settembre 1944” dell’artista buschese, Maria Rosa Ravera Aira, che rievoca in sequenza alcune scene significative dell’Eccidio di San Chiaffredo. A partire da questo racconto, l’associazione Mangiatori di Nuvole porterà in scena una lettura drammatizzata, proposta in orario scolastico per i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Busca e Costigliole e alla sera, a Busca, per la cittadinanza, con due attori e un musicista.



La Biblioteca civica di Busca proporrà invece un incontro con l’autrice Cinzia Dutto, che presenterà “Margherita sui sentieri del nonno” a quattro classi della scuola primaria: un viaggio tra memoria familiare e Resistenza, nato dal ritrovamento delle lettere del nonno partigiano.



Come da tradizione, l’associazione 5 gennaio 1944 promuove la Marcia della Pace, con partenza da Busca e Costigliole Saluzzo, e arrivo a Ceretto per la commemorazione ufficiale presso la lapide dell’eccidio del 1944. Parteciperanno autorità civili e religiose, studenti, associazioni e la Banda musicale di Santa Cecilia.



Da sabato 10 a domenica 18 maggio, a Costigliole Saluzzo, l’associazione Attivamente organizza presso i locali della sua sede “Binario 1” nell’ex Stazione Ferroviaria, la mostra “Memoria e sacrificio”, con l’esposizione del ciclo di acquerelli “I Martiri del 14 settembre 1944” dell’artista Maria Rosa Ravera Aira.