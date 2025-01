Sci di fondo, Coppa Italia Rode: Alessio Romano e Giacomo Barale primeggiano tra gli U20 e gli U18 nella mass start di Gressoney

La seconda ed ultima giornata di gare della settima tappa di Coppa Italia Rode in corso di svolgimento a Gressoney (Valle D'Aosta) si è completata con la mass start in tecnica classica sulla lunghezza di 15 km.

Per quanto riguarda gli Allievi/U16, che hanno gareggiato su un percorso di 7,5 km (3x2,5Km), la vittoria, al maschile, è andata a Stefano Negroni (20:02.8) e Fabio Benzoni (+25.7) rispettivamente in prima e seconda posizione. Terzo classificato Leonardo Brondello (SC ValleStura), a +40.4 dal vincitore seguito da Giacomo Maurino (Valle Stura) che si ferma ai piedi del podio. Top10 per Mario Einaudi (Valle Stura) che chiude al 10° posto.

Nella gara femminile, sul percorso di 5 km, successo per Lucia Broggini(Sc I Camosci) con il tempo di 15:33.1. A meno di un secondo (+0.7), si classifica seconda Ines Negroni (SC Clusone). Terza piazza per Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), a +8.3 dalla vincitrice. Lucia Delfino (Valle Stura) è 5ª dietro Siria Benassi (Annapelago). Stella Macario (Valle Pesio) e Caterina Parola (Valle Stura) chiudono rispettivamente al 7° e 8° posto. Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) chiude all'11° posto. Gaia Rostan (Nordico Pragelato) e Sofia Faggio (Valle Pesio) terminano la loro competizione in 21ª e 27ª posizione.

Nella categoria Aspiranti/U18 (7,5 km), al femminile vince Marta Bellotti (Carabinieri) con il tempo di 23:04.8, seguita da Alice Leoni (Fiamme Oro) a +1.42 e Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) a +3.7 di ritardo.

Giacomo Barale (Alpi Marittime; 25’52.7) vince su Elisa Oberhoeller (Amat Sarntal) con un distacco di soli 2.6. Sul terzo gradino del podio sale Luca Pietroboni (Sesvenna) con un ritardo di 12.3dal piemontese.

Tra le U20/Juniores, la più veloce a percorrere i 15Km è stata Anna Valeria Canteri (US Primiero) con il tempo di 48:42.7, seguita dalla compagna di sodalizio Arianna Broch (US Primiero) a +27.0 e Anna Morandini (Ski College Veneto) a +50.0.

Altra bella prestazione di Alessio Romano al maschile: l'atleta del centro sportivo Carabinieri chiude in 37'07.4 con un vantaggio di 4.9 su Luca Ferrari (Fiamme Oro). Edoardo Forneris (Esercito) chiude al 3° posto (+35.7). 20ª piazza per Gabriele Norbiato (Alpi Marittime).

Ylvie Folie vince nella categoria senior: l'atleta classe 2003 del centro sportivo Carabinieri termina la sua gara in 43'26.0 lasciandosi alle spalle Francesca Franchi (Fiamme Gialle; +33.6) e l'argentina Agustina Groetzner (+5'39.3).

Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) riesce a vincere con un vantaggio di un solo secondo sul classe 1988 Dietmar Noeckler (Fiamme Oro). Terza piazza per Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle; +11.4).