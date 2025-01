Cuneo, auto finisce fuori strada e sbatte contro il guard rail

Incidente a Cuneo, sulla strada statale 20. Nelle prime ore di questa mattina, martedì 28 gennaio, un'auto che viaggiava in direzione Levaldigi è finita fuori strada, terminando la corsa contro il guard rail.

Il sinistro si è verificato nei pressi della rotatoria che porta verso il centro di Cuneo. L'allarme è scattato verso le 4.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aiutare la persona ad uscire dal veicolo, unico coinvolto nell'incidente, e il personale sanitario per prestare le prime cure e le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.