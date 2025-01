Incendio nel sottoscala di un'abitazione a Chiusa di Pesio

Intervento nelle prime ore di questa mattina, martedì 28 gennaio, a Chiusa di Pesio per un principio di incendio in un'abitazione.

Le fiamme hanno interessato un sottoscala esterno all'edificio, danneggiato il materiale che vi era rimessato, e parte di un garage adiacente. L'allarme è scattato verso le 2, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Nel tentativo di contenere l'incendio il proprietario dell'immobile ha riportato bruciature ed escoriazioni alle mani, fortunatamente non gravi, ed è stato condotto dal personale sanitario del 118 in ospedale per le cure del caso.