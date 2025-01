Prima "Una notte a New York", poi il documentario dei fratelli Panzera al Monviso di Cuneo

“Una notte a New York” arriva al Cinema Monviso di Cuneo. Il film di Christy Hall, che vede protagonisti il pluripremiato Sean Penn (Mystic River e Milk per citare solo gli oscar come miglior attore) e Dakota Johnson, nota ai più – gossip a parte - per l’interpretazione di Anastasia Steele nella saga cinematografica iniziata con Cinquanta sfumature di grigio. La trama si basa su una ragazza che, per raggiungere Manhattan dall’aeroporto, sale sul taxi del loquace Clark. Tra la giovane e l’autista nasce rapidamente un rapporto franco che li porterà a confrontarsi in una sfida a colpi di intime verità. Il film, che valorizza in modo particolare i dialoghi tra i protagonisti, è stato inserito in programmazione giovedì 30 e sabato 1 alle ore 21 e domenica 2 alle ore 16.

“Il mio giardino persiano” - titolo originale “My Favourite Cake” - è invece il nuovo lavoro dei registi iraniani Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, già in programmazione la scorsa settimana. Dato il successo di pubblico ottenuto è stato nuovamente inserito in calendario. La pellicola racconta con delicatezza la storia di una donna settantenne, Mahin (interpretata da Lili Farhadpour), che riscopre il desiderio dopo tanti anni, in una Teheran molto diversa da quella della sua giovinezza. Si è parlato molto dei due registi lo scorso anno, quando “Il mio giardino persiano” è stato presentato alla Berlinale e le sedie a loro riservate sono rimaste vuote perché il governo iraniano ritirò i loro passaporti (ancora oggi non possono espatriare). Il film è stato inserito in programmazione venerdì 31, domenica 2 e lunedì 3 alle ore 21 e nel fine settimana (sabato e domenica) alle 18.30.