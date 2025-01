Le atlete della Airmony Asd in gara alla Pole&Aerial WorldCup disputata a Bologna

Fine settimana di gare per il settore agonistico dell'Asd Airmony di Ceva, che nei giorni tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio ha preso parte ale Pole&Aerial WorldCup U.N.A. tenuto al PalaDozza di Bologna.

Hanno partecipato all’evento Tea Ghiglia, Martina Carrara, Emma Sofia Bonetti, Francesca Alexandra Borgna, Rebecca Pesce, Ilaria Cancedda, Sofia Cancedda, Matilda Briozzo, Francesca Briozzo, Laura Helena Farray Miranda, Virginia Bianchino, Sofije Dragjoshi, Darlene Durigon, Mia Matterazzo, Noemi Matterazzo, Noemi Cedossi ottenendo un ottimo piazzamento nella rosa delle prime dieci atlete mondiali nelle rispettive categorie tecniche e anagrafiche.

Meritatissimo podio invece per le garessine Marilena Garassino, 3ª classificata nella categoria tecnica più alta in gara, Stars U18, nella specialità cerchio aereo, e Lucrezia Berrone, nella categoria Rockies U18, specialità attrezzi misti. Podio anche per la cebana Irene Bracco, 3ª classificata nella categoria Rockies, specialità Attrezzi Misti U14.

Nei prossimi mesi le atlete della Airmony Asd saranno impegnate nelle selezioni regionali e nella gara di qualifica Gaga Aerial.