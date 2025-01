Valdieri: opere pubbliche, efficientamento energetico e iniziative sociali

In questi giorni abbiamo incontrato il sindaco Guido Giordana e il vicesindaco Sharon Giraudo del comune di Valdieri per capire cosa è stato fatto nel 2024 e quali sono i progetti per il 2025. Nonostante le difficoltà economiche e meteo, l'amministrazione ha lavorato per migliorare la qualità della vita, con interventi pubblici, efficientamento energetico e iniziative sociali.

Sindaco Giordana, si è appena concluso l’anno 2024 ed è iniziato da poco il 2025, in breve come descriverebbe il terzo anno del suo mandato, iniziato ad ottobre 2021?

Il 2024 è stato un anno particolare, con tanti momenti ormai scritti nella memoria del nostro Comune. Insieme al gruppo d’Amministrazione, abbiamo lavorato a pieno ritmo con grande impegno per rispondere in modo puntuale alle richieste dei nostri concittadini, lottando con le difficoltà che ogni piccolo comune conosce bene, come la mancanza di personale comunale e le piccole risorse economiche.

Quali sono stati i principali interventi sul fronte delle opere pubbliche dell’anno appena concluso?

Nel 2024, l’ufficio tecnico, ha svolto un lavoro minuzioso, portando a termine opere pubbliche e dando inizio a nuovi progetti. Non hanno sicuramente aiutato le condizioni atmosferiche che hanno colpito più volte il nostro territorio, cambiando il piano lavori e l’ordine delle priorità. A tal proposito sono stati svolti numerosi lavori di somma urgenza per rispondere in modo tempestivo ai danni provocati dai fenomeni alluvionali, come lavori di regimazione acque, di messa in sicurezza dei ponti e di ripristino della viabilità alle zone di Alta Valle. Oltre a questo, sono stati stanziati circa 130.000€ per la riqualificazione della viabilità del concentrico e delle frazioni, con il restauro di strade di pubblica utilità e la creazione di nuovi parcheggi, sempre con un occhio di riguardo al rinnovo dell’illuminazione pubblica.

Sono stati svolti lavori riguardanti l’efficientamento energetico?

Si, sono stati svolti interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica nel concentrico del capoluogo e nella frazione di Andonno e di Sant’Anna di Valdieri, dotando il territorio di un sistema luminoso interamente a led contro anche l’inquinamento luminoso.

Parliamo dell’area attrezzata di Sant’Anna di Valdieri…

Chiusa ancor prima del nostro insediamento, l’area attrezzata di Sant’Anna di Valdieri, è stata fin da subito oggetto di nostro interesse, al fine di permetterne la sua riapertura. Ad oggi sono stati svolti i lavori di sistemazione, riorganizzazione e di adeguamento igienico sanitario del fabbricato esistente, da utilizzarsi come bar/punto ristoro; inoltre abbiamo provveduto alla predisposizione della attrezzatura e mobilia necessaria all’apertura. Il prossimo obiettivo è la pubblicazione di un bando di gara per la gestione.

L’attenzione verso la cittadinanza e la sensibilizzazione su tematiche riguardante la salute, sono un punto cardine del vostro mandato, a tal proposito chiediamo al vicesindaco Giraudo Sharon, infermiera di professione, di parlarcene.

Durante il corso del 2024 abbiamo organizzato diversi appuntamenti per la cittadinanza ponendo al centro il tema della salute. Nello specifico, è stata svolta la terza edizione di Valdieri Dona in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, nella quale i cittadini hanno potuto recarsi a donare emoderivati in una settimana a loro dedicata. Nel mese di luglio, in collaborazione con l’Associazione BattiKuore, abbiamo organizzato “Passi nel Kuore”, una camminata/corsa benefica con al termine una simulazione di emergenza cardiovascolare. Il ricavato ha permesso di istallare una nuova postazione DAE presso Terme di Valdieri, portando a n° 5 i dispositivi sul territorio comunale.

Sul tema socio-sanitario, nel mese di marzo, sono stati organizzati una serie di appuntamenti dedicati al mondo femminile, ci può dire qualcosa in più?

“Marzo in Rosa” è nato con l’intento di porre l’attenzione sulle donne. Il programma ha previsto 3 appuntamenti riguardanti la Sicurezza, la Salute e la Cultura. Con la Polizia Locale di Cuneo è stato svolto un corso di Autodifesa, che ha fornito conoscenze e competenze per affrontare situazioni di pericolo e difficoltà; con la LILT di Cuneo ed ai Medici specialisti dell’Ospedale Santa Croce e Carle, si è tratto il tema del Tumore alla Mammella, il cancro più comune tra le donne di tutto il mondo; per il quale, prevenzione e rilevamento precoce sono fondamentali per la sconfitta. Infine, nella Biblioteca Comunale è stata svolta una serata culturale pensata come una serata tra donne, dove il contesto di gruppo ha creato un importante momento di socializzazione e confronto.

Sul tema istruzione in Valdieri sono presenti due classi della Scuola Primaria e le tre classi della Scuola Secondaria di primo grado, come sono i rapporti con l’Amministrazione Comunale?

Direi ottimi, possiamo contare di una collaborazione costante con la Dirigente Valeria Varrone e con il personale docente. Dalla Scuola cogliamo quello che è il volere dei nostri concittadini più giovani, esigenze e richieste che nel limite amministrativo proviamo ad ottemperare. Nel corso del 2024 abbiamo partecipato attivamente ad un progetto culturale-storico che ha visto la realizzazione del “Sentiero dei Giusti”, ricordando valligiani che si sono distinti nella storia della Valle Gesso.

Sindaco, quali progetti verranno realizzati nel 2025?

Quest’anno continueranno i lavori del nuovo ponte in località Terme di Valdieri, verranno posizionati nuovi punti di ricarica per auto e bici elettriche nelle frazioni, verrà riproposto un avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata di partenariato pubblico/privato per l'affidamento in concessione della realizzazione e della gestione del nuovo centro termale di Valdieri.

Sarà un anno impegnativo e siamo pronti per affrontarlo!