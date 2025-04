A Museo Casa Galimberti di Cuneo la presentazione del libro "L’ultima battaglia del partigiano Timo"

Giovedì 8 maggio, alle ore 17.30, nelle sale del Museo Casa Galimberti di Cuneo (piazza Galimberti, 6) verrà presentato il libro di Gerardo Severino e Nicola Pettorino, “L’ultima battaglia del partigiano ‘Timo’. Storia di Attilio Martinetto Finanziere, eroe della Resistenza in Piemonte Medaglia d'oro al valore della Guardia di Finanza (Castell'Alfero, 1° febbraio 1922 - Cuneo, 25 aprile 1945)”

Attilio Martinetto (1922-1945), l'agente Timo, grazie al ruolo ricoperto nell'ambito della Federazione fascista di Cuneo, tra le tante altre cose, riuscì a fornire in anticipo preziose informazioni sui rastrellamenti nazifascisti nelle Valli Pesio e Stura (aprile 1944) e sul piano repubblichino per la riconquista di Alba (novembre 1944). Tali indicazioni contribuirono a salvare molte vite. La sua appartenenza al Servizio X venne scoperta casualmente, in seguito all'arresto di un altro agente, Ettore Garelli. Arrestato il 25 novembre, sottoposto a pressanti interrogatori, venne infine fucilato il 25 aprile 1945 nei pressi del cimitero di Cuneo. In occasione dell'ottantesimo anniversario della Sua morte e della Liberazione, Severino e Pettorino hanno voluto dedicargli una biografia augurandosi, visto i tempi bui che stiamo attraversando, che il ricordo e la memoria di avvenimenti così tragici aiutino ad evitare il loro ripetersi.

Dialoga con gli autori Luca Piccioni.

L’appuntamento è per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17:30 al Museo Casa Galimberti, piazza Galimberti 6.

L’evento è ad accesso libero, con prenotazione consigliata al numero 0171/444801.