Crollo del mercato azionario previsto per il 2025: Bitcoin diventerà un bene rifugio strategico secondo Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, rinomato autore di “Rich dad, poor dad” e analista finanziario, ha recentemente ribadito la sua previsione di un crollo del mercato azionario, atteso per febbraio 2025.

Tramite un post sulla piattaforma X, ha descritto questo evento come "il più grande crollo della storia", invitando i trader a considerare alternative strategiche come Bitcoin, oro e argento per proteggere il proprio patrimonio.

Kiyosaki considera questa crisi non solo una sfida, ma anche un’opportunità, sottolineando che situazioni di instabilità economica spesso generano occasioni per acquisire beni come immobili e automobili a prezzi ridotti.

Tuttavia, secondo Kiyosaki il Bitcoin diventerà il fulcro di un futuro finanziario più stabile.

Bitcoin come “denaro buono”

Secondo Kiyosaki, l’inflazione ha eroso il valore delle valute tradizionali, trasformandole in "denaro cattivo". In questo contesto, Bitcoin si distingue come "denaro buono", grazie alla sua capacità di mantenere valore nel tempo. Due principi economici supportano questa tesi:

La Legge di Gresham, che evidenzia come il "denaro cattivo" tenda a soppiantare quello "buono" in economie caratterizzate da inflazione.

La Legge di Metcalfe, secondo cui il valore di una rete cresce proporzionalmente al numero dei suoi utenti, paragonando l’espansione globale di Bitcoin a quella di aziende leader come McDonald’s.

Kiyosaki identifica il contesto attuale come favorevole per investire in Bitcoin, definendolo un’opportunità unica prima che i prezzi salgano a livelli inaccessibili per i piccoli investitori.

Prevede infatti che il valore di Bitcoin possa raggiungere i 250.000 dollari entro il 2025, rendendolo una scelta strategica per la diversificazione del portafoglio.

"Bitcoin sta guidando la transizione verso un futuro economico più solido," afferma Kiyosaki, esortando gli investitori a "lasciare il denaro falso" e a considerare criptovalute e metalli preziosi come opzioni prioritarie.

Sfide attuali del mercato crypto

Nonostante l’ottimismo di Kiyosaki, il mercato delle criptovalute continua a mostrare volatilità. Recentemente, Bitcoin ha registrato un calo a 101.000 dollari, mentre altre criptovalute come Ethereum, XRP e Solana hanno subito perdite tra il 4% e l’8%.

Anche i mercati azionari statunitensi hanno risentito di pressioni esterne, influenzati dall’ascesa di aziende tecnologiche cinesi come DeepSeek e dall’incertezza degli investitori in attesa delle decisioni della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC).

Data la situazione attuale, i trader di criptovalute stanno tenendo sotto osservazione il valore del Bitcoin e delle altcoin, investendo allo stesso tempo in dei nuovi progetti in presale che potrebbero avere un buon potenziale di crescita.

