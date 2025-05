Presentazione libro Resté_24.05.2025_Programma

I percorsi di Resté

Arte, incontri, natura e comunità nelle Langhe

Sabato 24 maggio 2025

Programma della giornata

14:00 – Arte in movimento sui luoghi di Resté

Piazza Castello, Montelupo Albese

Passeggiata lungo il Sentiero del Dolcetto, da Montelupo Albese a Diano d’Alba (6,4 km), accompagnata da racconti e suggestioni artistiche legate al paesaggio e al progetto Resté.

Per chi volesse lasciare l’auto a Spianamento per ritrovarla al termine):

Ore 13:15 – Bus di linea da Spianamento San Sebastiano (Diano d’Alba)

Ore 13:30 – Navetta dedicata da Spianamento San Sebastiano (gradita prenotazione info@restee.it)

16:00 – Workshop creativi con gli artisti di Resté

Spianamento San Sebastiano, Diano d’Alba

Laboratori partecipativi per esplorare l’arte e la natura della Tenuta:

"Laboratorio Creativo" con John Blond e gioco interattivo “Quanti noodles ci sono?” con premio a sorpresa.

con John Blond e gioco interattivo con premio a sorpresa. Attività artistiche nel parco a cura degli artisti della Galleria GART e Alice Lotti.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti: ideali per famiglie, bambini e curiosi.

17:30 – Presentazione del libro Resté. Percorsi d’arte contemporanea nelle Langhe

Incontro con gli autori e gli artisti coinvolti, introduzione al progetto Resté e riflessione sul ruolo dell’arte contemporanea nei territori.

19:00 – Picnic artistico nel Giardino del Conte

Aperitivo degustazione a cura della SensoVia by Love Langhe Tour per raccontare il territorio attraverso le materie prime, unendo assaggio e consapevolezza

Il prezzo dell'esperienza è di €12 a persona, prenotabile tramite WhatsApp al numero 3935762060.

Durante tutta la giornata

Mostre diffuse negli spazi della Tenuta:

Opere di: John Blond, Seb Toussaint, Luca Bortolato, Jacopo Mandich, Martina Gagliardi, Alice Lotti.

Mostra “Forme e colori nel mondo di Luzzati” curata dall'Istituto Comprensivo di Diano d'Alba

COMUNICATO STAMPA

I percorsi di Resté

Arte, incontri, natura e comunità nelle Langhe

Sabato 24 maggio 2025

Una giornata immersiva tra arte, natura e paesaggio nelle Langhe. Sabato 24 maggio, il progetto Resté, il progetto culturale diffuso che intreccia creatività, territorio e partecipazione, invita il pubblico a scoprire i luoghi e i protagonisti dell’arte contemporanea diffusa con una serie di attività tra Montelupo Albese e Diano d’Alba.

Il programma prende il via alle 14:00 con “Arte in movimento sui luoghi di Resté”, una camminata lungo il Sentiero del Dolcetto (6,4 km), da Piazza Castello a Montelupo Albese fino alla Tenuta di Spianamento San Sebastiano. Un percorso tra natura e creatività, accompagnato da racconti e suggestioni artistiche ispirate al paesaggio e alle opere realizzate durante le residenze di Resté.

Per chi desidera lasciare l’auto all’arrivo:

• ore 13:15 – bus di linea con ritrovo a Spianamento San Sebastiano

• ore 13:30 – navetta dedicata con prenotazione consigliata: info@restee.it

Alle 16:00, la Tenuta accoglie i workshop creativi con gli artisti di Resté:

- Laboratorio Creativo condotto da John Blond, alla scoperta di segni, forme e colori. Conclusione dell’attività con il gioco interattivo “Quanti noodles ci sono?” con un premio a sorpresa.

- Attività artistiche alla scoperta del luogo e della sua natura, a cura degli artisti della Galleria GART e dell’artista Alice Lotti.

Tutti i laboratori sono gratuiti e aperti a tutti, ideali per famiglie, bambini e curiosi.

Alle 17:30, spazio alla cultura con la presentazione del libro Resté. Percorsi d’arte contemporanea nelle Langhe, edito da SAGEP.

Un incontro con autori e artisti per raccontare il progetto e riflettere sul ruolo dell’arte nei territori e con le comunità.

Chiuderà la giornata, alle 19:00, un delizioso picnic artistico nel Giardino del Conte, a cura di SensoVia by Love Langhe Tour: un aperitivo degustazione che unisce sapori e consapevolezza, raccontando il territorio attraverso le materie prime.

Il costo è di €12 a persona e richiede la prenotazione via WhatsApp: 393 5762060

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare le mostre diffuse negli spazi della Tenuta:

• Opere di John Blond, Seb Toussaint, Luca Bortolato, Jacopo Mandich, Martina Gagliardi, Alice Lotti

• Mostra “Forme e colori nel mondo di Luzzati”, a cura dell’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba