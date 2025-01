Insieme verso l'innovazione e il futuro dell'Ortofrutta

Il Castello di Lagnasco ospiterà il 31 gennaio la presentazione ufficiale della nuova Filiale ORBITA SB, un progetto innovativo che mira a rafforzare la competitività e la sostenibilità della filiera ortofrutticola italiana.

L'incontro, promosso da Lagnasco Group Soc. Coop. a.r.l. e Ortofruit Italia Soc. Agr. Coop. OP, avrà come obiettivo quello di presentare la nuova realtà pensata per rilanciare e innovare la filiera ortofrutticola piemontese e italiana, sia a livello nazionale che internazionale. Il progetto ORBITA SB è aperto a chiunque condivida i suoi valori e obiettivi, con l’intento di generare valore e sviluppo per il territorio attraverso diverse linee di azione:

Aggregazione tra offerta e domanda;

Espansione dei confini produttivi;

Ampliamento della varietà di prodotti offerti;

Creazione di nuove linee di prodotto trasformato e consolidamento di quelle esistenti;

Introduzione di nuove cultivar e soluzioni innovative;

· Estensione dei servizi offerti ai soci.

Programma dell'evento

14:30 : Registrazione dei partecipanti e benvenuto.

: Registrazione dei partecipanti e benvenuto. 15:00 : Apertura dei lavori e presentazione del progetto a cura degli amministratori di Lagnasco Group e Ortofruit Italia.

: Apertura dei lavori e presentazione del progetto a cura degli amministratori di Lagnasco Group e Ortofruit Italia. 16:30 : Intervento e dibattito, occasione di confronto tra i partecipanti.

: Intervento e dibattito, occasione di confronto tra i partecipanti. 18:00: Aperitivo finale e momento conviviale.

· 18:30: Consegna dei goodies bags.

Lagnasco Group Soc. Coop. a.r.l., fondata nel 1972 e con sede a Lagnasco, è un'Organizzazione di Produttori ortofrutticoli riconosciuta dalla Commissione Europea, che riunisce oltre 200 produttori principalmente nel territorio piemontese.

Ortofruit Italia Soc. Agr. Coop. OP, nata nel 2003 con sedi a Saluzzo e Peveragno, è anch'essa un’Organizzazione di Produttori ortofrutticoli riconosciuta dalla Commissione Europea, che raccoglie più di 160 produttori su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni e conferme:

Email: recordconsulenze@gmail.com - Veronica Rossi: +39 3924154228