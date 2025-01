Presentato a Montà il corso di formazione per giovani amministratori locali

Dodici incontri da febbraio a luglio dedicati alla formazione dei giovani amministratori under 35 o di nuova nomina e ai cittadini tra i 15 e i 29 anni. E’ il progetto “Autonomia. Formazione per amministratori locali” presentato mercoledì 29 gennaio nel salone comunale di Montà in conferenza stampa alla presenza del presidente della Provincia Luca Robaldo, del presidente di Anci Piemonte Davide Gilardino e del sindaco di Montà Gianluca Costa. Era presente anche il consigliere provinciale e vice presidente Anci con delega alle Politiche giovanili, Davide Sannazzaro.

Sono 22 i Comun della Granda che hanno aderito all’iniziativa per 53 posti destinati ai giovani amministratori di piccoli e grandi Comuni modulati in base alle diverse esigenze e in modo da essere consoni a tutte le tipologie di Comuni che caratterizzano un territorio così variegato come quello cuneese. Agli incontri possono partecipare come uditori anche cittadini interessati.

Il progetto, di cui la Provincia è capofila in collaborazione con Anci Piemonte, gode del sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Piemonte. L’attività partirà il 17 febbraio e gli incontri si svolgeranno alternativamente sia in presenza, sia on line fino a luglio.

Di seguito il calendario provvisorio degli incontri del progetto “Autonomia! Formazione per Amministratori locali” che saranno itineranti sul territorio.

Lunedì 17 febbraio (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Welfare: normativa, concetto di benessere e panoramica sui servizi socialiDocente: Dott.ssa Mara Begheldo, Esperta Anci PiemontePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Mercoledì 5 marzo (online dalle 17,30 alle 19,30)Tema: Processi di innovazione nella PA: analisi di organizzazioni e organigrammi e buone prassiDocente: Dott. Michele Fatibene, Esperto Innovazione Anci Piemonte

Lunedì 10 marzo (in presenza dalle 10 alle 17) Tema lezione del mattino: Politiche locali sul cibo: esperienze pioniere a livello internazionale; accordi, patti, programmi, linee guida a livello internazionale e nazionaleDocente da definirePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Lunedì 24 marzo (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Finanziamenti europei: introduzione alla progettazione europea, analisi della documentazione necessaria per iniziare a progettare ed esempi praticiDocente: Dott.ssa Elena Ciarlo, Responsabile cooperazione internazionale e progetti europei ANCI PiemontePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Mercoledì 2 aprile (online dalle 17,30 alle 19,30)Tema: Pari opportunità: discriminazioni e quadro normativo. Linee guida per la parità di genere nelle PA, discriminazioni sociali, fisiche, razziali e/o religiose, tutele e indicazioniDocente: Avv. Cesarina Manassero, Studio Legale Enrichens Caffaratti

Lunedì 14 aprile (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Ordinamento dell’ente locale e servizi pubblici locali: organizzazione amministrativa, funzioni fondamentali e obblighi di trasparenza. Gli uffici demografici, i servizi pubblici e le possibili forme di gestioneDocente: Dott. Marco Orlando, Direttore di Anci PiemontePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Mercoledì 7 maggio (online dalle 17,30 alle 19,30)Tema: Crimini informatici e cyber sicurezza: approccio al rischio, analisi e adeguamento dell’infrastruttura digitale e dei comportamenti alla luce delle normative più recentiDocente: Docente da definire

Lunedì 12 maggio (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Contabilità, tributi e appalti pubblici: concetti base per la gestione del bilancio, le risorse disponibili e il ciclo della programmazione, la digitalizzazione dei contratti pubblici e gli appalti.Docente: Dott. Matteo Barbero, Esperto di contabilità Anci PiemontePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Mercoledì 11 giugno (online dalle 17,30 alle 19,30)Tema: Etica pubblica, status e ruolo dell’Amministratore locale: requisiti e indirizzi per una gestione virtuosa del Comune. Docente: Dott. Giovanni Alessandro, Revisore dei conti negli enti locali

Mercoledì 16 giugno (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Promozione del territorio: come intercettare i bisogni del mercato, monitorare i movimenti della domanda e dell’offerta, individuare percorsi di crescita condivisi con gli attori territoriali e favorire la progettazione di azioni di sviluppo per aumentare la competitivitàDocente: Docente da definirePomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante

Mercoledì 2 luglio (online dalle 17,30 alle 19,30)Tema: Politiche di invecchiamento attivo: definizione del concetto, ricadute sui territori locali e proposte per l’attuazione di interventi e iniziativeDocente: Docente da definire

Mercoledì 7 luglio (in presenza dalle 10 alle 17)Tema lezione del mattino: Comunicazione istituzionale, internet, social media e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale: il ruolo dell’Ufficio Stampa, regole, consuetudini e buone pratiche da seguire nell’utilizzo dei social network per le Pubbliche Amministrazioni; l’Intelligenza artificiale applicata alla comunicazione: questioni giuridiche, diritto dei media e privacy. Docente: Dott. Giovanni Marmina, Responsabile Ufficio Stampa Anci Piemonte. Pomeriggio: laboratorio presso il Comune ospitante o visita a realtà del Comune ospitante .