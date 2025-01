L’ambulatorio veterinario diventa "sociale": ad Alba cure senza costi aggiuntivi per famiglie che non possono sostenerli

Gli animali da compagnia rappresentano un sostegno prezioso per molte persone, alleviando solitudine, stress e disagi psicologici. La loro presenza arricchisce la vita quotidiana, offrendo affetto incondizionato e contribuendo al benessere generale. Tuttavia, non tutti possono permettersi di accudire un animale a causa di difficoltà economiche o sociali. Per rispondere a questa esigenza, dallo scorso ottobre l'Asl Cn2 ha attivato l’Ambulatorio Veterinario Sociale dell’ASL CN2, situato presso la Casa della Comunità di Alba (ex Ospedale San Lazzaro), con accesso da piazza Pietro Micca, angolo corso Matteotti.

La struttura, presentata ufficialmente questa mattina, offre cure veterinarie di base agli animali d’affezione appartenenti a persone in carico ai Servizi Sociali, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Un servizio innovativo per il benessere animale e sociale

Alla presentazione ha preso il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Il benessere animale è un tema prioritario per noi: dalla tutela degli allevamenti, fondamentali per l’economia locale, alla protezione dei cani da tartufo, fino agli animali d’affezione. Oggi garantiamo un supporto concreto alle persone più fragili, permettendo loro di prendersi cura dei propri compagni di vita”.

Ha poi aggiunto: “Sono molto orgoglioso che il Piemonte sia tra le prime Regioni in Italia a offrire questo tipo di prestazione: qui e in altri 16 ambulatori attivi sul territorio, le persone in carico ai servizi sociali, circa 120mila in tutta la regione, che hanno difficoltà a sostenere le spese veterinarie per i loro animali da compagnia, possono farli curare, non gratuitamente, poiché i cittadini pagano per avere dei servizi, ma senza costi aggiuntivi”.

Cirio ha inoltre ringraziato l’ex assessore al Turismo albese, Emanuele Bolla, presente all’evento, per il suo impegno nel rendere questo progetto una realtà. Presenti anche le assessore ai Servizi Sociali di Alba e Bra, Donatella Croce e Lucilla Ciravegna, dei servizi socio-assistenziali delle due Città, della Direzione Aziendale dell’Asl Cn2 e delle locali associazioni di tutela del benessere animale.



Un momento di emozione e riflessione

Durante l’inaugurazione, il responsabile del Servizio Veterinario dell’ASL CN2, Giovanni Oliveri, ha condiviso un’emozionante testimonianza: “Dopo 40 anni di attività, andrò in pensione domani, e non potevo concludere il mio percorso professionale in modo migliore. Ricordo ancora la mia prima grande soddisfazione, quando, molti anni fa, riuscii a convincere un agricoltore di Cortemilia a migliorare le condizioni di vita del suo cane, costretto a vivere legato a una catena e esposto alle intemperie. Da quel momento capii di aver scelto la strada giusta.” Con una battuta, il presidente Cirio ha auspicato che Oliveri possa continuare a offrire il proprio contributo come volontario.



Un modello di assistenza veterinaria inclusiva

Il direttore sanitario dell’Asl Cn2, Luca Burroni, ha ribadito l’importanza del servizio nel contesto della Salute pubblica: “La cura degli animali d’affezione va di pari passo con la cura delle persone. In un’ottica ‘One Health’, il benessere degli animali si riflette sul benessere della collettività. Questo ambulatorio nasce dalla sinergia tra istituzioni, sanità, servizi sociali e volontariato, creando un modello virtuoso di assistenza”. L’iniziativa ha un impatto significativo sul territorio: si stima che tra le 2.800 famiglie in carico ai Servizi Sociali di Alba, Langhe e Roero, circa 750 posseggano almeno un animale d’affezione (200 ad Alba, 400 nei comuni delle Langhe e 150 nel Roero).



Servizi offerti e modalità di accesso

L’ambulatorio, nato su impulso della Regione Piemonte e reso possibile grazie all’ASL CN2, fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni veterinarie di base:

Identificazione elettronica e iscrizione all’anagrafe animale;

Visita clinica;

Vaccinazioni;

Esami per la ricerca di parassiti e prevenzione antiparassitaria;

Prelievi di sangue.

Per accedere al servizio, gli utenti dovranno fissare un appuntamento tramite il Servizio Sociale di riferimento.

Per maggiori dettagli sull’attività dell’Ambulatorio Veterinario Sociale e sulle modalità di accesso, è possibile:

Scrivere all’indirizzo e-mail: ambulatoriosocialevet@aslcn2.it.

Telefonare al numero: 0173/316.066.

Visitare il sito dell’ASL CN2: ASL CN2 - Ambulatorio Veterinario Sociale.