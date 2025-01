Nuovo furgone per la Consulta CPD di Saluzzo: la cittadinanza è invitata all'inaugurazione

L'associazione CPD ( volontari di persone in difficoltà) invita domani sabato 1 ottobre alla inaugurazione alle 15,30 sotto l'ala di ferro di piazza Cavour di Saluzzo del nuovo automezzo attrezzato al trasporto disabili. L'associazione saluzzese impegna mediamente 20 autisti volontari trasportando con due automezzi messi a disposizione “persone in difficoltà” dalla loro abitazione a scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), al centro diurno “Le Nuvole”, al lavoro, a centri assistenziali di Cervignasco e al "Ramo” di Fossano in convenzione con il Consorzio Monviso Solidale.

Il servizio si effettua tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 7,30 alle 18.

L'acquisto del nuovo mezzo è potuto avvenire grazie alla importante donazione di una famiglia saluzzese, informata delle difficoltà del servizio dalla vicepresidente Adriana Mellano che ha elargito la somma in ricordo di Mariuccia Guarnieri e Aldo Sampò - spiegano dall'associazione. Il contributo ha coperto circa i due terzi del costo del furgone e all’integrazione al totale ha contribuito il Consorzio Monviso Solidale con i fondi del Comune di Saluzzo.

E' stato acquistato un Ducato Serie 2 Euro 6E, dotato nel vano posteriore di 7 sedili con cinture di ritenzione a 4 punti e sgancio rapido per la loro rimozione e/o spostamento su binari carrozzelle. Funzioni che permetteranno di svolgere in modo funzionale e sereno il servizio.

Oltre alle istituzioni, interverrà per la benedizione Don Beppe Dalmasso della Parrocchia di Sant’Agostino.

L'associazione, presieduta da Silvano Zillio lancia inoltre un appello per chiunque voglia essere di aiuto nel servizio come autista volontario . Si possono avere chiarimenti al numero telefonico della segreteria: 338 932 3217. Seguirà un semplice rinfresco.