Visite gratuite a Villa Corinna (Villanova Mondovì) e a Villa Olofredo Tadini (Cuneo)

Un doppio impegno all’insegna della Grande cultura attende l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) nel mese di maggio. In attesa della Giornata Nazionale che Domenica 25 p.v. vedrà l’apertura di oltre 500 dimore private visitabili gratuitamente in tutta la Penisola (di cui una trentina in Piemonte, programma aggiornato in tempo reale sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it), la sezione ADSI Piemonte e Valle d’Aosta rinnova la sua collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. In occasione del Salone Off, dal 9 al 18 maggio, sei dimore accoglieranno nove eventi gratuiti, ognuno dedicato ad aspetti culturali diversi, così da offrire un programma variegato: concerti musicali, passeggiate narrative, progetti con le scuole, visite notturne, incontri con gli autori, presentazioni di collezioni e volumi legati alle storie delle case o delle famiglie, “rilettura” di prestigiosi giardini storici tornati alle origini dopo un attento restauro… Appuntamenti che, in alcuni casi, si concludono con degustazioni di prodotti locali. Le dimore che hanno aderito all’iniziativa si trovano in provincia di Torino, Alessandria, Biella e Cuneo .

A seguire calendario, orari e modalità di partecipazione di tutti gli appuntamenti organizzati in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta



Venerdì 9 maggio - Ore 17

Castello di Rocca Grimalda (AL)

Piazza Senatore Carlo Borgatta 2c, Rocca Grimalda

Presentazione del libro di Piero Stara "Il vino e la Storia”, Marco Stabatelli Editore

Giornalista e autore, Stara insegna antropologia culturale e sociologia dei consumi all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il suo libro esplora il mondo del vino tra cultura, innovazione, storia e narrazione. A seguire, degustazione di tre vini biologici e biodinamici dell’azienda di famiglia “Rocca Rondinaria”, vinificati nelle cantine del Castello di Rocca Grimalda.

Informazioni: roccarondinaria@gmail.com - 3474930192 / 3357607909 - è consigliabile la prenotazione.

Sabato 10 Maggio- Ore 15

Domenica 11 Maggio - Ore 15

Castello di Miradolo (TO)

Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo

Progetto Ulisse a.s. 2024/2025 - La mostra, il Castello e il Parco raccontati dagli studenti

Doppio appuntamento per la 9.a edizione del Progetto: dodici classi di cinque Istituti di Istruzione Superiore, in PCTO, hanno progettato e organizzato per il sabato e la domenica pomeriggio delle passeggiate narrative e dei prodotti creativi nei quali ispirazioni artistiche e citazioni letterarie si intrecciano ai loro lavori e per raccontare al pubblico il parco e la mostra, in varie forme e attraverso prospettive differenti e nuove. In collaborazione con: Fondazione Cosso Licei M. Curie, M. Buniva e G. Porporato di Pinerolo, Licei E. Majorana e R. Cottini di Torino.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fondazionecosso.it - 0121 502761 - www.fondazionecosso.com

Sabato 17 maggio - Ore 10-22

Palazzo La Marmora (BI)

Corso del Piazzo 19, Biella

Un antico paesaggio restituito alla città di Biella

Inaugurazione del restaurato giardino storico di Palazzo La Marmora

Una giornata dedicata allo splendido giardino storico di Palazzo Lamarmora, restaurato grazie ai fondi PNRR.

La mattina (ore 10-13) la cerimonia di inaugurazione sarà guidata dall’arch. Elisa Campra con la partecipazione degli arch. Mariachiara Pozzana e arch. Paolo Castelnovi. Cuore dell’intervento è il giardino inferiore, dove domina il grande Ninfeo a tre archi e dove sette rampe simmetriche conducono verso Biella.

Nel pomeriggio (ore 15-19) visite gratuite del giardino e con l’occasione apertura gratuita straordinaria delle sale affrescate del palazzo, della Grande Galleria e di una sala dedicata ai quattro generali La Marmora.

Per finire in bellezza (ore 20-22) un concerto di archi a cura del Maestro Alessandro Commellato e una visita in notturna nella magia del parco affacciato sulla città. In collaborazione con il Centro Studi Generazioni e Luoghi.

Informazioni: biglietteria@palazzolamarmora.it – 3450697927

Domenica 18 maggio - Ore 10-12, 14.30-18 - Villa Corinna (CN)

Via XX Settembre 19, Villanova Mondovì CN

Mostra “Tastiere prima della tastiera”

Macchine da scrivere del professor Pietro Orsi

Villa Corinna apre le porte di alcune sale private per un tuffo nella storia e nei ricordi familiari della dimora storica. Sotto al portico un piccolo itinerario fra le macchine da scrivere del conte Pietro Orsi, accompagnate da alcuni libri da questi scritti e pubblicati dalla fine dell'800 agli anni '30. Con l'occasione saranno anche organizzate visite guidate al vasto e scenografico parco all'inglese (sconti per bambini, cani ammessi al guinzaglio).

Preferibile la prenotazione al 340 2500419 o villa.villacorinna@gmail.com

Domenica 18 maggio - Ore 10-13, 14.30 -18.30 - Villa Oldofredi Tadini (CN)

Via Ercole Oldofredi Tadini 19/21, Cuneo

Mostra di antichi libri di preghiera - Due secoli di devozione

Nella suggestiva cappella della Madonna del Rosario di Villa Oldofredi Tadini sarà allestita una mostra di antichi libri religiosi: dai piccoli volumi da tasca o da borsetta, ai grandi messali con preziose copertine in argento, madreperla e avorio, accompagnati da icone russe, crocifissi, reliquiari e oggetti devozionali. Con l’occasione saranno anche organizzate visite guidate all’ampio giardino (gratuito per i bambini) con prenotazione obbligatoria.

Informazioni: sanino@villaoldofreditadini.it - tel. 335 5640248 - sito: www.villaoldofreditadini.it - per le visite prenotazione obbligatoria a partire dal 16/05



Domenica 18 maggio - Ore 11,30 - Casa Lajolo (TO)

Via San Vito 23, Piossasco TO

Giorgio Vallortigara racconta il suo ultimo libro “A spasso con il cane luna”, Adelphi

Intrecciando etologia, neuroscienze e amore per la letteratura, e sempre forzando i confini tra discipline diverse, Vallortigara delinea in queste pagine un itinerario affascinante e ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto "una fonte inesauribile di interrogativi". In collaborazione con la Fondazione Casa Lajolo.