A Nizza le celebrazioni del gemellaggio tra i Lions Club Alba Langhe e Saint Laurent Var Mer

I festeggiamenti per il gemellaggio del Lions Club Alba Langhe con i cugini francesi del Lions Club di Saint Laurent Var Mer si svolgeranno a Nice, giovedì 6 febbraio, presso la scuola alberghiera del Lycée des Métiers et de Hôtellerie e Tourisme Jeanne et Paul Augier di Nice in Francia.

Una scuola prestigiosa, fra le più importanti d’Europa. Aderisce allo scambio l’Accademia Alberghiera Apro. La scuola albese partecipa alla “Soirée autour des truffes” con 16 studenti della scuola formativa. Faranno parte della delegazione albese all’evento i rappresentanti dell’Amministrazione comunale albese. Sempre per la parte albese, fra gli sponsor della conviviale, Valter Bera dell’azienda vitivinicola di Neviglie, anche nella sua veste di cerimoniere del Lions Club Alba Langhe. Per la parte del Lions Alba Langhe, il presidente Tommaso Lo Russo, anche nelle vesti di ispiratore dell’evento di scambio con i cugini Lions di Saint Laurent Var Mer e delle due scuole. Due anni fa era stato il Velso Mucci di Bra. Da parte di Apro, il suo presidente, Paolo Zoccola, assieme alla consorte, Emanuela Ziani, il direttore generale di Apro, Antonio Bosio, Mario Deltetto, responsabile della parte ristorativa, gli chef Paolo Taricco e Tiziana Ciofani.

A ricevere la delegazione piemontese ci saranno: il console generale italiano in Francia a Nice, Christiane AMIEL, Christophe Moreau, direttore delegato alla Formazione dell'Alberghiero e della Ristorazione, il direttore Denis Ferault, due Capi cuochi di rinomanza internazionale, Rémy Lesage e Mickaël Leyris, la delegata per gli scambi internazionali e Gemellaggi, Christiane Amiel, il sindaco Joseph Segura di Saint Laurent Var Mer e presidente delegato della città metropolitana di Nice.

Per la parte del Lions Saint Laurent Var Mer: il presidente del Lions Club Saint Laurent Var Mer, Christian Ferrari, i past president, Alain Abrigo e Alain Brachini, il vice presidente e responsabile dei rapporti internazionali, Gianfranco Pompeo. Dai nomi si intuisce una chiara provenienza italiana ed anche piemontese della composizione del Lions francese.

Ci sono gemellaggi che nascono quasi per caso, come quello fra il Lions Club Alba Langhe e Steffisburg, vicino Berna, in Svizzera o come quello con il Lions Club Medio Tagliamento, in Friuli. Invece, per quello del Lions Club albese con Saint Laurent du Var, le cose partono da lontano e bisogna risalire al 1967, alla presidenza dell’avvocato Ettore Paganelli che è stato fondatore del Lions Club Alba Langhe assieme a un gruppo nutrito di 27 soci fondatori. Merito dell’attuale presidente Lions Alba Langhe, Tommaso Lo Russo, è solo quello di aver recuperato un gemellaggio che si era un po' troppo affievolito ma si è rinsaldato negli ultimi anni.

In quest’ottica, per festeggiarlo, i due club Lions, Alba Langhe e Saint Laurent, avevano avviato lo scorso anno le celebrazioni del cinquantesimo anniversario presso l’Apro con la serata di gala del 15 ottobre, con l’incontro dei piatti francesi e piemontesi. In quell’occasione c’era stato un educational tour degli studenti della scuola alberghiera di Nice che erano stati ospiti ad Alba e all’Apro dal 13 al 16 ottobre con l’incontro finale nella Sala Teodoro Bubbio della città di Alba con la vice sindaco, Caterina Pasini e il sindaco, Alberto Gatto.

Forse un anno per preparare un evento poteva essere considerato eccessivo, ma il cinquantenario del gemellaggio lo meritava, così come lo merita per continuare i festeggiamenti e gli scambi per tutto il 2025 con una serie di eventi. La novità è che per festeggiarlo i due club non hanno voluto essere banali e limitarsi al solito scambio di doni e non circoscriverlo a un solo anno, bensì a due, quello appena passato e il nuovo, con una serie di eventi in calendario. Gemellaggio è parola simbolica che racchiude un legame per sviluppare strette relazioni sia culturali che economiche, turistiche e sociali. Quando due parti si incontrano avviene una reazione e l’effetto finale è che ne scaturisce una nuova che è molto diversa da quella che l’ha generata. E un gemellaggio come quello fra Alba e Saint Laurent Var Mer, che dura da oltre 50 anni, è segno di una forte visione di insieme e comunità che è un dono che arricchisce.