Aspiranti vigili del fuoco a lezione di tecniche speleo alpino fluviali nella caserma di Borgo San Dalmazzo

99° corso allievi Vigili del Fuoco

Lo scorso 4 dicembre, Santa Barbara, giornata in cui si celebra la festa dei vigili del fuoco, è stato inaugurato il nuovo polo logistico e formativo presso l'ex Caserma Fiore di Borgo San Dalmazzo.

Un distaccamento rurale, prossimo all'imbocco delle valli e sede di un centro di formazione, grazie al lago artificiale e alle aule didattiche. Ci sono anche delle stanze per ospitare i corsisti e una zona mensa.

Proprio in questi giorni ha preso il via l'operatività di questo polo, dove è in corso di svolgimento il 99° corso per diventare Vigili del Fuoco. Qui gli aspiranti pompieri stanno seguendo una serie di lezioni dedicate alle tecniche di soccorso di tipo speleo alpinistico fluviali (corso basico SAF) e altre attività addestrative. Il gruppo di allievi è composto da 8 unità che hanno precedentemente frequentato, presso le strutture della scuola di formazione di base di Roma per un periodo di 6 mesi, la prima parte del corso di addestramento operativo e teorico.

L’avvio del corso di rilevanza nazionale coincide con l’inizio dell’operatività del polo logistico di nuova istituzione, che costituirà un punto di riferimento per la formazione del personale dei Vigili del Fuoco proveniente da altri Comandi delle varie regioni italiane.