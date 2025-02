"La provinciale 422 tra via Cuneo e via Tetti Pesio ai Trucchi è pericolosa: installate un dissuasore per ridurre la velocità"

Gentile direttore,

poiché dopo svariate e-mail inviate alla sindaca di Cuneo e al sindaco di Morozzo ho ricevuto solo una vaga risposta in una sola occasione, vorrei segnalare una situazione davvero molto pericolosa: la strada SP422, più precisamente il tratto tra Via Cappa e Morozzo.

La SP422 passa nella frazione di Trucchi e crea un pericoloso incrocio tra Via Cuneo e Via Tetti Pesio (SP310). Chiedo che venga installato qualsiasi tipo di dissuasore del traffico.

Qualsiasi cosa che impedisca agli svariati tipi di automezzi che la percorrono di passare a velocità molto elevate in centro al paese come accade quotidianamente.

Anche solo attraversare la strada sulle strisce pedonali presenti è molto pericoloso, passano tutti ad eccessiva velocità compresi tir e camion.

Oltre a questo pericoloso incrocio al centro della frazione, tutto il tratto stradale sopracitato fa paura!

Io stessa rischio incidenti più volte alla settimana a causa dell'alta velocità dei mezzi che la percorrono; tir, trattori e auto viaggiano molto veloci e dato che la strada è piuttosto stretta spesso e volentieri le curve vengono fatte in maniera eccessivamente pericolosa per chi arriva dal senso opposto.

Ho addirittura assistito ad autobus di linea che devono letteralmente fermarsi e tenersi il più possibile sulla destra per far transitare i tir senza il rischio di collisione (ovviamente gli autisti dei camion non accennano a rallentare).

E' una situazione pericolosa per chiunque debba percorrere la SP422 per un piccolo pezzo o per la sua lunghezza totale.

Non parliamo poi del fatto che se malauguratamente si vuole percorrere il tratto di strada in bici, la vita la si rischia davvero.

Negli anni ci sono stati numerosi incidenti stradali, alcuni anche molto gravi su questa strada.

Transitando per la strada inoltre si può notare senza troppa difficoltà anche che la segnaletica stradale orizzontale è praticamente assente: le strisce bianche a terra sono annerite e la segnaletica complementare è priva dei catarifrangenti che la rendono visibile di notte rendendo appunto la guida notturna praticamente ‘alla cieca’.

Il tutto sarebbe risolvibile con adeguata manutenzione e con l’allargamento delle carreggiate che è assolutamente fattibile su entrambi i lati, tanto che per un brevissimo tratto è stato fatto.

Grazie per l’attenzione,

Una lettrice