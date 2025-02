Mariano Rabino presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “La Granda deve competere sul mercato turistico restando unita” [VIDEO]

Enogastronomia di eccellenza, cultura e tradizione, paesaggio e ambiente incontaminati pongono la provincia di Cuneo ai vertici del settore turistico regionale. E come sempre capita ai “primi della classe”, si viene presi dall’ansia da prestazione sia per il mantenimento dei risultati raggiunti che per la possibilità di alzare ulteriormente la famosa “asticella”.

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in tal senso sta lavorando su diversi tavoli.

Aprire a nuovi mercati i prodotti iconici di quella parte di Granda che annovera i territori Unesco, promuovere in modo più capillare gli angoli suggestivi del territorio, puntando non soltanto ad un turismo estero, ma anche ad un turismo di prossimità, nell’ottica di una maggiore sostenibilità. Mariano Rabino presidente dell’Ente, sottolinea che la Granda ha ancora un grande potenziale turistico da spendere anche a livello nazionale e può competere con realtà molto più “mature” dal punto di vista attrattivo.

La strategia però deve essere sinergica e collaborativa con tutto il territorio, per fare massa critica e formulare un proposta turistica che non si limiti ad un appuntamento enogastronomico, ma sia in grado di offrire diverse opportunità di conoscenza e di esperienza tra colline, pianura e montagne.

Segui l’intervista: