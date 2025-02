L’ipotesi di un nuovo termovalorizzatore al confine tra le province di Cuneo e Savona fa discutere

L’ipotesi di un nuovo termovalorizzatore ai confini tra le le province di Cuneo e Savona, sta sollevando preoccupazioni e discussioni tra gli amministratori locali, in particolare della valle Bormida che paga ancora un prezzo molto alto in termini ambientali. La manifestazione di interesse, annunciata dalla Regione Liguria per i prossimi mesi che individua cinque siti possibili, mette in allarme i Comuni del Sud Piemonte, oltre alle associazioni ambientaliste.

“Come Provincia - dichiara Robaldo - apprendiamo che la Provincia di Savona e la Regione Liguria stanno valutando l’ipotesi di un nuovo termovalorizzatore e che tra i siti indicati ci sarebbero Cengio e Cairo Montenotte. Provincia e sindaci stanno seguendo con molta attenzione questo percorso per cercare di capirne l’eventuale sviluppo. Apriremo un tavolo di confronto con la provincia di Savona e la Regione Liguria e ne terremo informati tutti i nostri amministratori della zona”.