L'ANPI provinciale chiama a raccolta i sui 1.700 iscritti per l'assemblea provinciale

L'ANPI provinciale di Cuneo invita gli aderenti all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Provincia di Cuneo (1700 iscritti in 13 sezioni territoriali) ad una assemblea sabato 22 febbraio, alle 10, presso la sala CDT (Centro documentazione territoriale) a Cuneo.

L'associazione ha di recente adottato un nuovo statuto conforme alle norme del terzo settore. Con questo passaggio l'ANPI acquista più forza e più visibilità per proseguire e attualizzare, in rete con altre realtà, il suo impegno mirato a far vivere i valori della Costituzione nata dall' antifascismo, a tutelare i diritti e a promuovere la cultura della pace.

Le guerre, a cui stiamo facendo l'abitudine, sono a tutti gli effetti la negazione della libertà dell'individuo, ci condannano all'infelicità ed è come se facessero morire una seconda volta i partigiani che hanno dato la vita perché non ci fossero più guerre. Se è ancora lecito sperare in un futuro in cui la pace sia la norma, la democrazia uno strumento per ridurre le diseguaglianze e il lavoro dignitoso un diritto, lo si potrà fare solo camminando insieme.

Partecipano all'assemblea la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il coordinatore regionale dell' ANPI Nino Boeti.