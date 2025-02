Vigili del fuoco della Granda: in attesa del nuovo comandante, sarà reggente Mario Abate

Con il pensionamento, dal mese di febbraio, di Corrado Romano, il comando provinciale dei vigili del fuoco della Granda attende la nomina di un successore.

Nel frattempo, ci sarà un comandante reggente, individuato in Mario Abate, dal dicembre 2022 comandante provinciale a Varese. Non era possibile affidare la reggenza al comandante di Torino, come già accaduto in passato, in quanto in questo momento il ruolo è ricoperto dal direttore regionale ingegner Alessandro Paola, andato ad occuparlo dopo la nomina a Dirigente generale di Vincenzo Bennardo.

Una girandola di nomine e incarichi che lascia per ora scoperto il comando di Cuneo, uno dei più grandi e complessi della regione. Un reggente che comanda il provinciale di Varese (non proprio dietro l'angolo) e un vice comandante, Giancarlo Paternò, ora a Torino dopo la promozione a Primo Dirigente.

Classe 1963, Abate è entrato nei vigili del fuoco nel 1994. Ha prestato servizio al Comando di Milano per molti anni, fino alla nomina a primo dirigente nel 2012 e il servizio a Roma, presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento Vvff.

Ha comandato il provinciale di Como, poi assegnato alla Direzione regionale in Puglia come Dirigente superiore e, da fine 2022, guida il comando provinciale di Varese.

Da ieri è reggente a Cuneo e proprio ieri è stato presso il comando di corso De Gasperi per visitare la caserma e incontrare gli uomini che sarà chiamato a dirigere fino alla nomina di un nuovo comandante.