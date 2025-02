Calcio: Coppa Italia Dilettanti, via alla fase nazionale. Alba Calcio in campo mercoledì 12 febbraio in casa del Football Genova

La fase nazionale della 58^ edizione della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle 19 squadre vincenti i trofei regionali, inizierà mercoledì 12 febbraio.

Fino al 26 i club si sfideranno in tre triangolari e cinque accoppiamenti (andata e ritorno). La formula degli abbinamenti sui 180’ sarà valida anche nei turni successivi, quarti di finale (5/12 marzo) e semifinali (19/26 marzo). L’ultimo atto, in programma il 5 aprile, si disputerà in gara unica sul campo del Centro di Formazione Federale “Bozzi” di Firenze.

La squadra che si aggiudicherà la competizione verrà promossa direttamente in Serie D.

L'Alba Calcio, club che ha conquistato il trofeo regionale in Piemonte, è stata inserita nel triangolare A con Football Genova e Rovato Vertovese

Per determinare la vincente del girone si prenderanno in considerazione nell’ordine: i punti ottenuti complessivamente, la migliore differenza reti e il maggior numero di reti segnate. La prima classificata di ogni triangolare passa al turno successivo.

Mercoledì 12, alle ore 15, si parte con Football Genova – Alba, presso il campo “Italo Ferrando” di Genova. Riposa: Rovato Vertovese. Nelle date 19 e 26 febbraio, sempre alle 15, la seconda e terza partita del raggruppamento.