Giornata per l'Epilessia, ambulatori aperti al Carle e al Santa Croce

In occasione della Giornata Internazionale per l'epilessia, in programma lunedi 10 febbraio, l'azienda ospedaliera S. Croce e Carle ha organizzato un Open Day informativo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con accesso libero presso l'Ambulatorio Neuropsichiatria Infantile per minori e genitori (II° piano Blocco B, Ospedale Carle) e presso l'Ambulatorio di Neurologia per adulti (piano terra blocco B Ospedale S. Croce).