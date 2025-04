Motori, degustazioni, passeggiate outdoor nella Domenica delle Palme cuneese: ecco tutti gli eventi

Nel week end la Città di Mondovì vive il tradizionale appuntamento con la “Fiera di Primavera” giunta alla sua 64a edizione, accompagnata da alcune altre manifestazioni “primaverili” a Cuneo, Caraglio, Barge, Racconigi e in altri luoghi della Granda. Domenica delle Palme con raduni motoristici, degustazioni, opportunità di passeggiate outdoor, escursioni in natura e visite guidate in località, chiese e castelli danno la possibilità di vasta scelta per il week end.

Numerose le esposizioni, le mostre fotografiche e d’arte, le rappresentazioni teatrali e musicali, con Balli Occitani e Cantè j’Euv della tradizione. Manifestazioni sportive, commemorazioni, mercatini e convegni, completano un’ampia offerta di eventi in tutta la provincia, da pianificare con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Avvisiamo che alcuni degli eventi, infatti, potrebbero essere stati nel frattempo annullati o rimandati, come per l'iniziativa "Svuota la cantina di Saluzzo", che lo ha comunicato nella giornata di ieri ed è stata, pertanto, eliminata dalle proposte che seguono.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

CUNEO IN FIORE E BIOFOTOVOLTAICO

Domenica 13 aprile via Roma, piazza Galimberti e corso Nizza saranno teatro dell’evento di commercio ambulante dedicato al verde, al giardinaggio, al cibo di qualità e alle energie rinnovabili. Modifiche alla viabilità cittadina. Info: www.comune.cuneo.it/

CUNEO

RADUNO DELLE 500 D’EPOCA

Domenica 13 aprile nell’ambito di “Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico” a partire dalle 12.30 con ritrovo in piazza Galimberti si terrà la seconda edizione del raduno delle Fiat 500 d’epoca. Alle ore 17 partirà il tour per le vie della città con tappa al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense presso vecchia stazione di Cuneo Gesso. Info: 334 93 68 866.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Domenica 13 aprile, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

LA BELLEZZA RIVELATA

Domenica 13, presso Palazzo Santa Croce a Cuneo, è visitabile la mostra "La Bellezza Rivelata, sussurri di libertà". Orario: 10-12.30 e 16-19. Ingresso gratuito. Info: 333 52 93 937

***

ALBA

RALLY DEL PIEMONTE

Nel week end si disputa la 19ª edizione del #RA Rally Regione Piemonte, ex Rally di Alba, prova di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona. Info: 389 26 085 65.

ALBA

MORE THAN KIDS

Domenica 13 aprile, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 13 aprile, 20a edizione per Bacco&Orfeo i concerti della domenica. Alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba si esibirà un trio d’eccezione formato da Mi-Sa Yang violino, Nicola Bulfone clarinetto, Andrea Rucli pianoforte. Musiche di Adaiewsky, Busoni, Bartok. Info: www.albamusicfestival.com

***

ALBARETTO DELLA TORRE

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nel week end aperto il percorso fotografico di Guido Fornaro “Una questione di cuore”, a cura dell'Associazione Culturale L'Arvangia. Info: https://www.comune.albarettodellatorre.cn.it/

***

BAGNOLO

CASTELLO E SCAVI ARCHEOLOGICI

Domenica 13 aprile, dalle ore 15, con ritrovo presso la Sala San Giacomo, possibili le visite agli scavi archeologici del cantiere aperto del Castello di Bagnasco, attualmente oggetto di restauro e valorizzazione. Info: 0174/76047 Comune di Bagnasco - Ufficio polizia locale.

***

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO

Nel weekend, presso l’Enoteca del barbaresco dalle 10.30 alle 17.30, i produttori metteranno in degustazione fino a 4 Barbaresco DOCG differenti ciascuno per presentarli e raccontarli al pubblico di appassionati. Info: https://www.enotecadelbarbaresco.it/post/we-pb-primavera-2025

***

BARGE

GOLOSITÀ DEL MONVISO

Domenica 13 aprile, edizione 2025 di "Fiori... Golosità del Monviso", l'iniziativa che incornicia le tradizioni delle terre del Monviso, con prodotti eno-gastronomici locali, piatti tipici e golosità delle comunità estere presenti sul territorio. Info: 0175/346523 - 0175/346404.

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end aperte le mostre “Omaggio a un pittore: Bunot” presso la cella della Torre Campanaria, con orario 10-12/15-18, “Effetti personali” a Casa Ravera, orario 10-12 e 15-18 e “Infinito presente. Voi chi dite che io sia. Omaggio alla Sacra Sindone” personale di Sergio Saccomandi, presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi, orari 10-12 / 15/18.

***

BORGO SAN DALMAZZO

SPECIAL FOOTBALL

Domenica 13 aprile, dalle ore 9.30, presso gli impianti sportivi di via Matteotti, si svolgerà il torneo di Calcio a 5 Unifield, con squadre piemontesi Area Nord Ovest- Livello 3, composte da atleti con disabilità intellettive.

BORGO SAN DALMAZZO

C’ERA UNA VOLTA LA CARTOLINA

Nel week end, presso il Museo dell’Abbazia, aperta la mostra “C’era una volta la cartolina” a cura di Carlo Meyer. Orari visite: 15-17.30. Ingresso libero.

***

BOVES

MUSEO ETNOGRAFICO

Domenica 13 aprile dalle 15.30 alle 18.30 sarà visitabile il museo “Impronte di Comunità” al Parco Marquet di Madonna dei Boschi.

***

BRA

TRA SILENZI E SOGNI

Domenica 13 aprile aperta a Palazzo Mathis l’esposizione di Maria Carmen Salis “Tra silenzi e sogni”. Orario: 15.30-18.

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 13 aprile, 20a edizione per Bacco&Orfeo, i concerti della domenica. Alle 16.30, nella Chiesa di Santa Chiara, si esibirà un trio d’eccezione formato da Mi-Sa Yang violino, Nicola Bulfone clarinetto. Andrea Rucli pianoforte. Musiche di Adaiewsky, Busoni, Bartok. Info: www.albamusicfestival.com

BRA

CONCERTO DI PASQUA

Domenica 13 aprile, alle ore 21, al Teatro Politeama Boglione, “Concerto di Pasqua”, con ospite il Coro Filharmonia di Sanremo. Verrà eseguito il Requiem di Mozart.

***

CHERASCO

DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 13 aprile, alle ore 10 e alle 16, presso Palazzo Salmatoris, appuntamento con “Disegniamo l’arte”, rassegna organizzata dall’associazione Abbonamento musei, con attività e percorsi dedicati ai misteri e alle curiosità nascosti nei musei. Per Cherasco il titolo è “I segreti di Palazzo Salmatoris: tra storia e curiosità”, rivolto ai bambini tra i 6 e i 13 anni e famiglie. Info: ufficio turistico 0172/427050.

***

CHIUSA PESIO

DUE PASS MANGIAND A SANT’ANNA

Domenica 13 aprile torna la passeggiata enogastronomica organizzata dall’Associazione Amici di Sant’Anna. Ritrovo presso la sede del Parco Marguareis in Via Sant’Anna, 34 a Chiusa di Pesio e partenze scaglionate dalle ore 9. Il percorso nei boschi della Valle Pesio comprende 5 tappe mangerecce, a partire dalla colazione fino al dolce. Info: 333 82 75 086 - 338 12 66 492.

***

CORNELIANO D’ALBA

IL VIAGGIO DI GIOVANNINO

Domenica 13 aprile, alle ore 16.30, presso il cinema Vekkio, spettacolo teatrale “Il viaggio di Giovannino” di Andrea Ruperti, ispirato dall’opera di Gianni Rodari. Info: cinemavekkio@cinemavekkio.it

***

COSSANO BELBO

PEDALANGHE

Domenica 13 aprile 13a edizione della Gran Fondo Pedalanghe MTB, seconda tappa del Circuito Marathon Bike Cup Specialized. Partenza ore 10. Percorsi per Gravel e per E-Bike. Info: www.dynamic-center.it

***

FOSSANO

Domenica 13 aprile nella Chiesa Santa Maria del Salice a Fossano, Orchestra di flauti "Joueurs de Flûte" in concerto, accompagnati da Carolina Coimbra all'arpa, da Giorgio Secchi al flauto, dal gruppo “Orchestra di flauti” della Fondazione Fossano Musica e dagli studenti del gruppo “Orchestra di flauti” della Fondazione Fossano Musica. Ingresso a pagamento. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

MONDOVÌ

FIERA DI PRIMAVERA

Domenica 13 aprile la Città di Mondovì vive il tradizionale appuntamento con la “Fiera di Primavera” giunta alla sua 64a edizione. Breo ed il suo centro storico ospitano le esposizioni tradizionali con le bancarelle del Gran Mercato di Primavera, le vetture nuove e usate, cicli e motocicli, macchine agricole, autocarri e attrezzi per il giardinaggio, moto e motori, tecnologie e prodotti per la casa, l’arredo, le energie rinnovabili e attività per il tempo libero, nonché prodotti tipici agricoli ed artigianali. Programma in sintesi: “Un sabato tutto erbette, erbacee ed erbacce - Una domenica di piante diverse – Laboratori per bambini – Mangiare in Fiera”. Info e programma dettagliato: https://comune.mondovi.cn.it/ iatmondovi@visitcuneese.it 0174/559271.

***

MONFORTE D’ALBA

ECHI DEL ‘900

Domenica 13 aprile sarà visitabile la mostra "Echi del '900: le collezioni della Fondazione Bottari Lattes - Da Amedeo Modigliani a Pinot Gallizio". Orario: alle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.Info: https://fondazionebottarilattes.it/

***

MONTEROSSO GRANA

MACCHINE E MULINI

Domenica 13 aprile, dalle ore 15, si terrà il secondo appuntamento di una serie di eventi organizzati da Italia Nostra, alla scoperta dei beni culturali che si celano nei paesi del cuneese, con passeggiata alla scoperta delle macchine ad acqua sul territorio, guidata da esperti. Info: 347 98 02 622.

***

MORETTA

DALL’OLIO ALL’ACRILICO ATTARVERSO LA MATERIA

Domenica 13 aprile, presso la Biblioteca Comunale "Benita Millione", aperta la mostra “Dall’olio all’acrilico attraverso la materia”. Orari: al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.comune.moretta.cn.it/

***

ORMEA

SELVATICA

Domenica 13 aprile, nella Sala Colombo in Piazza Teco a Ormea, aperta la mostra fotografica "Selvatica" - Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”.

Info: associazione.ulmeta@gmail.com

***

RACCONIGI

FLUIRE FESTIVAL DIFFUSO

Domenica 13 aprile continuano gli appuntamenti di “Fluire - Festival diffuso d'acqua, di fiume, di linfa e d'ambrosia”. Alle ore 9 - Strada del Barraggio: “MORUS ALBA non solo un albero da frutto”, Alle ore 15 - Centro Cicogne e Anatidi: “ALBERI e AVIFAUNA biodiversità e simbiosi”. Visita guidata inclusa nel biglietto d'ingresso. Info e prenotazioni: gvaschetti@libero.it .

Alle ore 17 - Centro Cicogne, Circolo delle Faggiole: Cristina Converso presenta il suo libro “A radici nude”, attività libera. Info e prenotazioni: gvaschetti@libero.it .

Alle ore 21 - SOMS: spettacolo teatrale "Rachel Carson, campionessa di natura". Info: https://www.cuneoalps.it/

***

SAVIGLIANO

IL RACCONTO DELL’ISOLA SCONOSCIUTA

Domenica 13 aprile, alle ore 15.30 e 17.30, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, appuntamento nell'ambito della rassegna "Domeniche a teatro" con "Il racconto dell'isola sconosciuta", progetto coreografico di Stefano Mazzotta, a cura di Piemonte Dal Vivo e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Info: 0172/710222.

***

VALDIERI

COMMEMORAZIONE 80° DELLA LIBERAZIONE

Domenica 13 aprile a Madonna del Colletto si terrà la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione, una giornata di festa dedicata alla memoria nei luoghi dove la Resistenza prese vita. Dalle 8.30 ritrovo a Valdieri, lettura articolo 1 della Costituzione e partenza camminata. Alle 11.30 la cerimonia dalla cappella di Madonna del Colletto.

***

VERZUOLO

GIOCA DISEGNA MANGIA

Domenica 13 aprile, dalle 10.30, giornata tematica “Gioca, disegna, mangia e … scopri il castello di Verzuolo”, con visite guidate e laboratorio creativo “Disegniamo l’arte”. Info: 351 42 04 004.

Info: https://www.comune.verzuolo.cn.it/

***

VEZZA D’ALBA

CAMMINAMENTE

Domenica 13 aprile, dalle ore 14, con ritrovo in piazza San Carlo in Borgonuovo, secondo memoriale Amedeo Garrone “CamminaMente”, con passeggiata al Santuario della Madonna dei Boschi e liberazione animali con il CRAS Centro Tartarughe di Sommariva Perno e il Museo Naturalistico del Roero. A seguire intrattenimento scacchistico a cura di “Il posto degli Scacchi - Bra”.

***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 13 aprile, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare. Info: 346 62 98 855.