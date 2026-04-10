A Cuneo, Alba e Savigliano le "Oasi della salute": screening cardiovascolari gratuiti per tutti

L’appuntamento è di quelli da segnare in rosso sul calendario: domenica 17 maggio in 15 piazze piemontesi arrivano “LE OASI DELLA SALUTE”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e vede la firma come Responsabile scientifico del Dott. Federico Nardi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e Direttore del Dipartimento Medico ASL Alessandria.



Se vogliamo vincere la sfida delle liste d'attesa e dell'accesso alla sanità pubblica, la prevenzione e l'appropriatezza delle cure sono le vie maestre – commenta l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Lo scorso anno abbiamo inaugurato questa progettualità a Torino con un'adesione di pubblico straordinaria; quindi, abbiamo deciso non solo di rilanciare l'iniziativa ma di moltiplicarla per 15, con l'ambizione di continuare ogni anno e coinvolgere sempre più cittadini. Ringrazio gli organizzatori, le Aziende sanitarie per la collaborazione ed invito tutti i cittadini a partecipare in massa.



Ecco le città coinvolte:

Torino (2 tappe), Carmagnola, Cirié e Rivoli

Alessandria e Casale Monferrato

Asti

Biella

Cuneo, Alba e Savigliano

Novara

Vercelli

Verbania



Una macchina organizzativa enorme che sta mettendo in rete gli Enti locali e tutte le ASL piemontesi, coordinata da Contatto Events, capofila del progetto, per offrire una giornata no-stop di check up cardiovascolari completi e gratuiti.

E poi lezioni sportive, conferenze con medici ed esperti, giochi e laboratori per i più piccoli per promuovere una cultura del benessere, della prevenzione e della cura di sé.

Per tutte le info sulle sedi e le attività: www.leoasidellasalute.it