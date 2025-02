La Pallacanestro Saluzzo cede nel finale contro la Ginnastica Torino: 66-63 a Nichelino

Un’uscita amara quella di sabato per l’Acqua Eva Saluzzo, che in trasferta a Nichelino contro la Ginnastica Torino non è riuscita a chiudere la partita con una vittoria, cedendo nel finale per 66-63 e ottenendo la seconda sconfitta consecutiva. Un incontro che ha visto la squadra saluzzese mettere in mostra buone trame di gioco, ma che ha anche evidenziato alcune difficoltà nei momenti cruciali.

Il primo tempo non aveva fatto ben sperare. La squadra di coach Siragusa aveva sofferto le buone soluzioni in attacco della squadra avversaria, ma poi il saluzzese Bulai era riuscito a guidare i suoi con energia e precisione. Tuttavia, proprio quando la squadra sembrava aver preso il controllo del match, un infortunio alla caviglia ha costretto il giocatore a lasciare il campo, lasciando un vuoto importante nel reparto offensivo e difensivo.

Nonostante l’assenza di Bulai, Saluzzo ha continuato a combattere, riuscendo a mantenere il match in equilibrio anche grazie alla grande determinazione di Francione e Perlo, che si sono fatti trovare pronti nel finale, con alcune giocate decisive che hanno tenuto viva la speranza di un possibile ribaltamento del risultato. Ma è stato proprio nei minuti finali che la Ginnastica Torino ha sfruttato al meglio i suoi punti di forza, riuscendo a mettere insieme il break decisivo.

Nonostante il cuore messo in campo dalla squadra, la precisione al tiro negli ultimi minuti è venuta meno, e il risultato finale ha premiato la squadra di Torino.

Con questo risultato, Saluzzo esce da Nichelino con il rammarico di non aver portato a casa i due punti, ma con la consapevolezza che il lavoro da fare è tanto e la squadra ha ancora tutte le carte in regola per rimanere competitiva nella parte alta della classifica.

Il campionato è ancora lungo, e l’Acqua Eva Saluzzo dovrà continuare a lottare, sostenuta dalla passione dei suoi tifosi e dalla voglia di riscattarsi. La prossima sfida sarà un’opportunità per dimostrare che il cuore e la determinazione della squadra possono portare lontano. Vi aspettiamo ad Alba domenica sera alle 18.30 per la sfida contro L’Olimpo Basket.